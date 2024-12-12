https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/yurt-disinda-gayrimenkul-alimlarinda-rekor-kirildi-1091448791.html
Yurt dışında gayrimenkul alımlarında rekor kırıldı
Yurt dışında gayrimenkul alımlarında rekor kırıldı
Sputnik Türkiye
Ekim ayında yurt dışında gayrimenkul alımında rekor kırılırken, 197 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T13:28+0300
2024-12-12T13:28+0300
2024-12-12T13:28+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
yurt dışı
konut
gayrimenkul
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Türklerin, yurt dışında gayrimenkul alımlarında ekim ayında 197 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti. 12 aylık periyotta ise bu rakam 2 milyar doları aştı. Aylık olarak rakamlara bakıldığında en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) cari denge verileri gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret etti. Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları ekim ayında 197 milyon dolar olarak kaydedildi.En yüksek alım mayıs ayında gerçekleşmiştiEkim itibarıyla 12 aylık dönemde yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı. 12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine bu yılın haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi. Aylık olarak bakıldığında ise en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/tcmbden-banka-kredileri-anketi-bireysel-tasit-ve-konut-kredileri-standartlari-gevseyecek-mi-1088808910.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), yurt dışı, konut, gayrimenkul
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), yurt dışı, konut, gayrimenkul
Yurt dışında gayrimenkul alımlarında rekor kırıldı
Ekim ayında yurt dışında gayrimenkul alımında rekor kırılırken, 197 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
Türklerin, yurt dışında gayrimenkul alımlarında ekim ayında 197 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti. 12 aylık periyotta ise bu rakam 2 milyar doları aştı. Aylık olarak rakamlara bakıldığında en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) cari denge verileri gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret etti. Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları ekim ayında 197 milyon dolar olarak kaydedildi.
En yüksek alım mayıs ayında gerçekleşmişti
Ekim itibarıyla 12 aylık dönemde yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı. 12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine bu yılın haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi. Aylık olarak bakıldığında ise en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.