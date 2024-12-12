https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/yurt-disinda-gayrimenkul-alimlarinda-rekor-kirildi-1091448791.html

Yurt dışında gayrimenkul alımlarında rekor kırıldı

Yurt dışında gayrimenkul alımlarında rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

Ekim ayında yurt dışında gayrimenkul alımında rekor kırılırken, 197 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T13:28+0300

2024-12-12T13:28+0300

2024-12-12T13:28+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

yurt dışı

konut

gayrimenkul

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Türklerin, yurt dışında gayrimenkul alımlarında ekim ayında 197 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti. 12 aylık periyotta ise bu rakam 2 milyar doları aştı. Aylık olarak rakamlara bakıldığında en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) cari denge verileri gayrimenkul edinimlerinde birikimli olarak yeni rekor seviyeye işaret etti. Verilere göre, Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul alımları ekim ayında 197 milyon dolar olarak kaydedildi.En yüksek alım mayıs ayında gerçekleşmiştiEkim itibarıyla 12 aylık dönemde yurt dışında yapılan gayrimenkul alımları 2 milyar 2 milyon dolarla rekor bir rakama ulaştı. 12 aylık konut alımlarında önceki rekor yine bu yılın haziran ayında ulaşılan 1 milyar 996 milyon dolar seviyesindeydi. Aylık olarak bakıldığında ise en yüksek alım mayıs ayında 213 milyon dolar ile gerçekleşmişti.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), yurt dışı, konut, gayrimenkul