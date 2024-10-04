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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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TCMB'den banka kredileri anketi: Bireysel, taşıt ve konut kredileri standartları gevşeyecek mi?
TCMB'den banka kredileri anketi: Bireysel, taşıt ve konut kredileri standartları gevşeyecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni paylaştı. Ankete göre, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:29+0300
2024-10-04T11:29+0300
ekonomi
merkez bankası
kredi
konut
taşıt
taşıt kredisi
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TCMB'nin bankaların 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024'ün son çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.Ankete göre, bu yılın üçüncü çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi.Bu yılın üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görülürken, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönünde oldu.Kredi talepleri Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir 2024'ün üçüncü çeyreğinde de zayıflayarak devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlendi.Bu yılın son çeyreğinde de genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.2024 yılının üçüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bırakırken, son çeyrek için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönünde oldu.Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü.Yılın son çeyreği için yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakması, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam etmesi bekleniyor.
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merkez bankası, kredi, konut, taşıt, taşıt kredisi
merkez bankası, kredi, konut, taşıt, taşıt kredisi

TCMB'den banka kredileri anketi: Bireysel, taşıt ve konut kredileri standartları gevşeyecek mi?

11:29 04.10.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni paylaştı. Ankete göre, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği yönünde oldu.
TCMB'nin bankaların 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024'ün son çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.
Ankete göre, bu yılın üçüncü çeyreğinin alt kırılımları incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi.
Bu yılın üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görülürken, yılın son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönünde oldu.

Kredi talepleri

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış yönlü seyir 2024'ün üçüncü çeyreğinde de zayıflayarak devam etti. Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlendi.
Bu yılın son çeyreğinde de genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
2024 yılının üçüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bırakırken, son çeyrek için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönünde oldu.
Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü.
Yılın son çeyreği için yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakması, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam etmesi bekleniyor.
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