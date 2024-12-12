https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/vanda-kar-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1091474118.html

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Sputnik Türkiye

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

van valiliği

kar

kar tatili

buzlanma

sis

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili olduğu belirtildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mi-minor-uluslararasi-oda-korosundan-istanbulda-konser-cok-kultur-tek-ses-tek-yurek-1091473409.html

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