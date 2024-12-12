https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/vanda-kar-nedeniyle-egitime-ara-verildi-1091474118.html
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Sputnik Türkiye
Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T23:26+0300
2024-12-12T23:26+0300
2024-12-12T23:26+0300
türkiye
van
van valiliği
kar
kar tatili
buzlanma
sis
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili olduğu belirtildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mi-minor-uluslararasi-oda-korosundan-istanbulda-konser-cok-kultur-tek-ses-tek-yurek-1091473409.html
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van, van kar tatili, van valiliği tatil, van'da kar tatili, van'da eğitime ara
van, van kar tatili, van valiliği tatil, van'da kar tatili, van'da eğitime ara
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.