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Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'ndan İstanbul'da konser: 'Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek'
Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'ndan İstanbul'da konser: 'Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek'
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14 Aralık'ta Tarihi Grand Pera Emek Sahnesi’nde dünyaca ünlü besteci, piyanist, yazar Dr. Anjelika Akbar yönetiminde 'Mi Minör' Uluslararası Oda Korosu Dünya... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T22:58+0300
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yaşam
anjelika akbar
sovyetler birliği
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Anjelika Akbar yönetiminde Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Türkiye için çok özel, alışılmadık bir repertuvar ile İstanbul'da konser verecek.Akbar ve Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'nun SSCB’nin ortak kültür kodlarının mirasçıları nitelendirilirken o dönemin iyilik, güzellik, dostluk, zarafet, merhamet üzerine bestelenmiş ışıltılı, derin lirik içeriği olan eserlerini seslendireceğini dile getirildi.Akbar'ın konserde koroya eşlik edip kendisinin de şarkı söyleyeceği belirtilirken ayrıca kendi besteleri ve uyarlamalarını da piyano ile seslendirecek. Aynı zamanda konseri sunucusu olacağı ifade edilen Akbar, seslendirilecek şarkılarının içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak. Konserde ayrıca Türkiye için alışılmadık repertuvar ve sürprizleri ile özel bir performans olacağı ifade edildi.Akbar tarafından kurulan Mi Minör Oda Korosu, Türkiye'de yaşayan ve Sovyetler Birliği'nin bugünkü Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Letonya’da doğup büyümüş ve eğitim almış; aralarında profesyonel müzisyenler, öğretim üyeleri, yapımcılar, ses mühendisleri, gazeteciler, doktorlar, kamu çalışanları, psikologlar tarafından oluşuyor.Konser BilgileriTarih: 14 Aralık 2024Saat: 19.00Yer: İstanbul/Beyoğlu Grand Pera Emek SahnesiBilet satış: Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri KonseriBilet satışında +7 yazmasına rağmen çocuklar için yaş sınırı olmadığı ifade edilirken bileti olan çocuklar yaş sorulmadan salona geçebileceği dile getirildi.
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anjelika akbar, sovyetler birliği, konser
anjelika akbar, sovyetler birliği, konser

Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'ndan İstanbul'da konser: 'Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek'

22:58 12.12.2024
© AAPiyanist Anjelika Akbar
Piyanist Anjelika Akbar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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14 Aralık'ta Tarihi Grand Pera Emek Sahnesi’nde dünyaca ünlü besteci, piyanist, yazar Dr. Anjelika Akbar yönetiminde 'Mi Minör' Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri Konseri yapılacak.
Anjelika Akbar yönetiminde Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Türkiye için çok özel, alışılmadık bir repertuvar ile İstanbul'da konser verecek.
Akbar ve Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'nun SSCB’nin ortak kültür kodlarının mirasçıları nitelendirilirken o dönemin iyilik, güzellik, dostluk, zarafet, merhamet üzerine bestelenmiş ışıltılı, derin lirik içeriği olan eserlerini seslendireceğini dile getirildi.
Akbar'ın konserde koroya eşlik edip kendisinin de şarkı söyleyeceği belirtilirken ayrıca kendi besteleri ve uyarlamalarını da piyano ile seslendirecek. Aynı zamanda konseri sunucusu olacağı ifade edilen Akbar, seslendirilecek şarkılarının içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak.
Konserde ayrıca Türkiye için alışılmadık repertuvar ve sürprizleri ile özel bir performans olacağı ifade edildi.
Akbar tarafından kurulan Mi Minör Oda Korosu, Türkiye'de yaşayan ve Sovyetler Birliği'nin bugünkü Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Letonya’da doğup büyümüş ve eğitim almış; aralarında profesyonel müzisyenler, öğretim üyeleri, yapımcılar, ses mühendisleri, gazeteciler, doktorlar, kamu çalışanları, psikologlar tarafından oluşuyor.

Konser Bilgileri

Tarih: 14 Aralık 2024
Saat: 19.00
Yer: İstanbul/Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi
Bilet satış: Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri Konseri
Bilet satışında +7 yazmasına rağmen çocuklar için yaş sınırı olmadığı ifade edilirken bileti olan çocuklar yaş sorulmadan salona geçebileceği dile getirildi.
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