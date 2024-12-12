https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/mi-minor-uluslararasi-oda-korosundan-istanbulda-konser-cok-kultur-tek-ses-tek-yurek-1091473409.html
Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'ndan İstanbul'da konser: 'Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek'
Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'ndan İstanbul'da konser: 'Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek'
Sputnik Türkiye
14 Aralık'ta Tarihi Grand Pera Emek Sahnesi’nde dünyaca ünlü besteci, piyanist, yazar Dr. Anjelika Akbar yönetiminde 'Mi Minör' Uluslararası Oda Korosu Dünya... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T22:58+0300
2024-12-12T22:58+0300
2024-12-12T22:58+0300
yaşam
anjelika akbar
sovyetler birliği
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/69/1040776967_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_63b03341c9900aa7ed2f057dd9022846.jpg
Anjelika Akbar yönetiminde Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Türkiye için çok özel, alışılmadık bir repertuvar ile İstanbul'da konser verecek.Akbar ve Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'nun SSCB’nin ortak kültür kodlarının mirasçıları nitelendirilirken o dönemin iyilik, güzellik, dostluk, zarafet, merhamet üzerine bestelenmiş ışıltılı, derin lirik içeriği olan eserlerini seslendireceğini dile getirildi.Akbar'ın konserde koroya eşlik edip kendisinin de şarkı söyleyeceği belirtilirken ayrıca kendi besteleri ve uyarlamalarını da piyano ile seslendirecek. Aynı zamanda konseri sunucusu olacağı ifade edilen Akbar, seslendirilecek şarkılarının içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak. Konserde ayrıca Türkiye için alışılmadık repertuvar ve sürprizleri ile özel bir performans olacağı ifade edildi.Akbar tarafından kurulan Mi Minör Oda Korosu, Türkiye'de yaşayan ve Sovyetler Birliği'nin bugünkü Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Letonya’da doğup büyümüş ve eğitim almış; aralarında profesyonel müzisyenler, öğretim üyeleri, yapımcılar, ses mühendisleri, gazeteciler, doktorlar, kamu çalışanları, psikologlar tarafından oluşuyor.Konser BilgileriTarih: 14 Aralık 2024Saat: 19.00Yer: İstanbul/Beyoğlu Grand Pera Emek SahnesiBilet satış: Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri KonseriBilet satışında +7 yazmasına rağmen çocuklar için yaş sınırı olmadığı ifade edilirken bileti olan çocuklar yaş sorulmadan salona geçebileceği dile getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/samsunda-ataturke-ait-tapu-senedi-arsivde-bulundu-1091472179.html
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104077/69/1040776967_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_4866f1cedd872531aa5a49bcd4dd99a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anjelika akbar, sovyetler birliği, konser
anjelika akbar, sovyetler birliği, konser
Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'ndan İstanbul'da konser: 'Çok Kültür, Tek Ses, Tek Yürek'
14 Aralık'ta Tarihi Grand Pera Emek Sahnesi’nde dünyaca ünlü besteci, piyanist, yazar Dr. Anjelika Akbar yönetiminde 'Mi Minör' Uluslararası Oda Korosu Dünya Prömiyeri Konseri yapılacak.
Anjelika Akbar yönetiminde Mi Minör Uluslararası Oda Korosu Türkiye için çok özel, alışılmadık bir repertuvar ile İstanbul'da konser verecek.
Akbar ve Mi Minör Uluslararası Oda Korosu'nun SSCB’nin ortak kültür kodlarının mirasçıları nitelendirilirken o dönemin iyilik, güzellik, dostluk, zarafet, merhamet üzerine bestelenmiş ışıltılı, derin lirik içeriği olan eserlerini seslendireceğini dile getirildi.
Akbar'ın konserde koroya eşlik edip kendisinin de şarkı söyleyeceği belirtilirken ayrıca kendi besteleri ve uyarlamalarını da piyano ile seslendirecek. Aynı zamanda konseri sunucusu olacağı ifade edilen Akbar, seslendirilecek şarkılarının içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktaracak.
Konserde ayrıca Türkiye için alışılmadık repertuvar ve sürprizleri ile özel bir performans olacağı ifade edildi.
Akbar tarafından kurulan Mi Minör Oda Korosu, Türkiye'de yaşayan ve Sovyetler Birliği'nin bugünkü Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Letonya’da doğup büyümüş ve eğitim almış; aralarında profesyonel müzisyenler, öğretim üyeleri, yapımcılar, ses mühendisleri, gazeteciler, doktorlar, kamu çalışanları, psikologlar tarafından oluşuyor.
Yer: İstanbul/Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi
Bilet satışında +7 yazmasına rağmen çocuklar için yaş sınırı olmadığı ifade edilirken bileti olan çocuklar yaş sorulmadan salona geçebileceği dile getirildi.