https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/urdunde-suriye-zirvesi-yapilacak-1091474434.html

Ürdün'de 'Suriye' zirvesi yapılacak

Ürdün'de 'Suriye' zirvesi yapılacak

Sputnik Türkiye

Ürdün, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla 'Suriye' konu başlığı ile bir zirve... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T23:50+0300

2024-12-12T23:50+0300

2024-12-12T23:50+0300

dünya

suriye

ürdün

ortadoğu

türkiye

dışişleri bakanlığı

abd

ab

suudi arabistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091347985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2382841522a9573ef6ca3d5a1f40e7fa.jpg

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu.Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölge ülkeleri ve Batılı ülkeler Suriye gündemiyle bir araya gelecek. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB, BM, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bakanlık, zirvede Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html

suriye

ürdün

abd

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, ürdün, ortadoğu, türkiye, dışişleri bakanlığı, abd, ab, suudi arabistan