https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/urdunde-suriye-zirvesi-yapilacak-1091474434.html
Ürdün'de 'Suriye' zirvesi yapılacak
Ürdün'de 'Suriye' zirvesi yapılacak
Sputnik Türkiye
Ürdün, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla 'Suriye' konu başlığı ile bir zirve... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T23:50+0300
2024-12-12T23:50+0300
2024-12-12T23:50+0300
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suriye
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ortadoğu
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dışişleri bakanlığı
abd
ab
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu.Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölge ülkeleri ve Batılı ülkeler Suriye gündemiyle bir araya gelecek. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB, BM, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bakanlık, zirvede Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-grusko-turkiye-ile-tum-konularda-diyalog-halindeyiz-1091464764.html
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suriye, ürdün, ortadoğu, türkiye, dışişleri bakanlığı, abd, ab, suudi arabistan
suriye, ürdün, ortadoğu, türkiye, dışişleri bakanlığı, abd, ab, suudi arabistan
Ürdün'de 'Suriye' zirvesi yapılacak
Ürdün, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla 'Suriye' konu başlığı ile bir zirve gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölge ülkeleri ve Batılı ülkeler Suriye gündemiyle bir araya gelecek.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, ABD, AB, BM, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının katılımıyla cumartesi günü 'Suriye' konulu zirveye ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bakanlık, zirvede Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı aktardı.