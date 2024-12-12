Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran'ın 'vize' isyanı: 'Hayat enerjimi aldılar'

"Kimse kusura bakmasın Teoman'a katılıyorum. Cebinde üç kuruş parası olup, daha önce Türkiye'deki tarihi yerleri gezmemiş insanların bu vize zulmüne, kalabalığa hatta bazen aşağılanmaya maruz kalma pahasına yurt dışına gitmek için yalvar yakar olmasına anlam veremiyorum. Bir seminer için vize alayım dedim cidden hayat enerjimi aldılar! Madrid yerine giderim Sultanahmet'e giderim Kapadokya, Göbeklitepe'ye moduna döndüm! Birilerinin ülkesine gezmek için girmene izin vermesi bile bence asağılanma! Nerde özgürlük, demokrasi, çiçek böcek! Cidden işi olmayanların bu terbiyesizce tavırlara inat protesto edip gitmemesi lazım! Ama nerde...biz celladına aşık olmuş toplumuz! Ey Avrupa siz kimsiniz bana vize veriyorsunuz ben size gelmiyorum,daha da gelmem demek lazım ki akillansinlar."