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Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran'ın 'vize' isyanı: 'Hayat enerjimi aldılar'
Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran'ın 'vize' isyanı: 'Hayat enerjimi aldılar'
Sputnik Türkiye
Yatırım danışmanı Mert Başaran, yurt dışına gitmek için vize almak istediğini ama prosedürler nedeniyle pişman olduğunu anlattı ve sosyal medyasından isyan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'den yapılan vize başvurularında karşılaşılan zorluklar her geçen gün artarken vize randevusu almak bile sorun haline geldi. Yatırım danışmanı Mert Başaran da vize uygulamasında karşılaştığı sorunları sosyal medyasından anlatırken 'Hayat enerjimi aldılar' diyerek isyan etti. Yurt dışında bir seminere katılmak için vize başvurusunda bulunduğunu anlatan Mert Başaran, Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürleri nedeniyle 'bezdiğini' dile getirdi. Başaran 'hayat enerjimi aldılar' derken, yurt dışına gitmek zorunda olmayanları 'protesto' yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Teoman'a hak verdi, protestoya davet ettiBaşaran, geçen yıllarda sanatçı Teoman'ın 'sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü'ne gitmeyi seviyorum' sözlerine de atıfta bulunarak, "Kimse kusura bakması, Teoman'a katılıyorum" dedi. Başaran isyanını şu sözlerle dile getirdi:
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turkiye, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize yasağı, vize başvuru, mert başaran
turkiye, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize yasağı, vize başvuru, mert başaran

Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran'ın 'vize' isyanı: 'Hayat enerjimi aldılar'

18:44 12.12.2024
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© DHA
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Yatırım danışmanı Mert Başaran, yurt dışına gitmek için vize almak istediğini ama prosedürler nedeniyle pişman olduğunu anlattı ve sosyal medyasından isyan etti.
Türkiye'den yapılan vize başvurularında karşılaşılan zorluklar her geçen gün artarken vize randevusu almak bile sorun haline geldi. Yatırım danışmanı Mert Başaran da vize uygulamasında karşılaştığı sorunları sosyal medyasından anlatırken 'Hayat enerjimi aldılar' diyerek isyan etti.
Yurt dışında bir seminere katılmak için vize başvurusunda bulunduğunu anlatan Mert Başaran, Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürleri nedeniyle 'bezdiğini' dile getirdi. Başaran 'hayat enerjimi aldılar' derken, yurt dışına gitmek zorunda olmayanları 'protesto' yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Teoman'a hak verdi, protestoya davet etti

Başaran, geçen yıllarda sanatçı Teoman'ın 'sevmiyorum ben yurt dışına gitmeyi, ben Eminönü'ne gitmeyi seviyorum' sözlerine de atıfta bulunarak, "Kimse kusura bakması, Teoman'a katılıyorum" dedi. Başaran isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Kimse kusura bakmasın Teoman'a katılıyorum. Cebinde üç kuruş parası olup, daha önce Türkiye'deki tarihi yerleri gezmemiş insanların bu vize zulmüne, kalabalığa hatta bazen aşağılanmaya maruz kalma pahasına yurt dışına gitmek için yalvar yakar olmasına anlam veremiyorum. Bir seminer için vize alayım dedim cidden hayat enerjimi aldılar! Madrid yerine giderim Sultanahmet'e giderim Kapadokya, Göbeklitepe'ye moduna döndüm! Birilerinin ülkesine gezmek için girmene izin vermesi bile bence asağılanma! Nerde özgürlük, demokrasi, çiçek böcek! Cidden işi olmayanların bu terbiyesizce tavırlara inat protesto edip gitmemesi lazım! Ama nerde...biz celladına aşık olmuş toplumuz! Ey Avrupa siz kimsiniz bana vize veriyorsunuz ben size gelmiyorum,daha da gelmem demek lazım ki akillansinlar."

Göbeklitepe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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