https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/italya-turk-ogrencilere-vize-basvurularini-durdurdu-1091177066.html

İtalya, Türk öğrencilere vize başvurularını durdurdu

İtalya, Türk öğrencilere vize başvurularını durdurdu

Sputnik Türkiye

İtalya'da yaşanan vize krizi sonrası yaklaşık 900 öğrenci hakları olmasına rağmen eğitime devam edememişti. Olay sonrası Türk öğrenciler İstanbul Beyoğlu'nda... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T01:04+0300

2024-12-05T01:04+0300

2024-12-05T01:07+0300

türkiye

vize

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vize

italya

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İtalya'da okumak isteyen öğrencilere vize işlemleri yapan tek kurum olan iData vize başvurularını kaldırdı.Üniversite eğitimi için İtalya'da eğitim hakkı kazanan 900 öğrenciye İtalyan yetkililer tarafından vize verilmemişti. Vize sorunu sonrası eylem yapan öğrenciler İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İtalya Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Olay sonrası açıklama yapan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise vize başvurularını onaylamak için çalıştıklarını ancak fazla talep olduğunu belirtmişti. 'İtalya vizeleri durdurdu'Türkiye'de tek yetkili kurum olan iData sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren İtalya'da üniversite okumak isteyen Türk öğrencilere vize başvurularını durdurduğunu açıkladı. Açıklamada iData şirketi ''İtalya, Türkiye’ye yönelik 3 yıllık lisans ve master vizesi başvurularını kapattı. ⁠Erasmus vizeleri ise 1 yıldan daha az verilmeye başlanacak'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/turk-ogrenciler-vize-alamadi-italya-disisleri-bakanindan-ilk-aciklama-1090580823.html

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italya vize, italya öğrenci vizesi kapatıldı mı, öğrenci vizesi kapandı mı