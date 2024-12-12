https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/universite-mezunlarina-1-milyon-lira-faizsiz-kredi-taksit-ve-basvuru-sartlari-neler-1091435360.html

Üniversite mezunlarına 1 milyon lira faizsiz kredi: Taksit ve başvuru şartları neler?

Üniversite mezunlarına 1 milyon lira faizsiz kredi: Taksit ve başvuru şartları neler?

Sputnik Türkiye

Türkiye’de genç girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerine destek olmak amacıyla büyük kredi ve destek kampanyaları başladı. Üniversite mezunlarına 1... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T09:50+0300

2024-12-12T09:50+0300

2024-12-12T09:50+0300

ekonomi

kredi

faizsiz kredi

kosgeb

tl

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İşsizlik taban yaptığı dönemde yeni iş kuran, işini geliştirmek isteyenlerin önünü açacak büyük kredi kampanyaları düzenlenmeye başlandı. Bir banka üniversite mezunlarına 1 milyon liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz dönem fırsatı sunuyor. İlk Adım Kredisi'nde girişimci olan firmalar için en az yüzde 50 paya sahip olmak, en fazla 2 yıl önce üniversiteden mezun olmak, 29 yaşını aşmamak ana kriter olarak öne çıkıyor.Hürriyet'in haberine göre, kredi kullandırılacak firmanın azami 1 yıllık faaliyetinin olması, firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet gösteriyor veya gösterecek olması gerekiyor.KOSGEB, işini geliştirmek isteyen girişimciler için "İş Geliştirme Desteği" başvurularını başlattı. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak başvurularda, girişimcilere 1.5 milyon TL’ye kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek sağlanacak.Kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını olan girişimciler için destek üst limitine 150 bin TL ekleniyor. Destek, şu giderleri kapsıyor:Geri ödeme koşulları neler?İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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