https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/koy-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi-ek-sure-tanindi-yikim-karari-verilebilir-1091441592.html

Köy Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı: Ek süre tanındı, yıkım kararı verilebilir

Köy Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı: Ek süre tanındı, yıkım kararı verilebilir

Sputnik Türkiye

Köy Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Köyde yaşayanların binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T11:32+0300

2024-12-12T11:32+0300

2024-12-12T11:32+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

toplu konut idaresi başkanlığı

tbmm

resmi gazete

imar

yıkım

köy kanunu

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TBMM Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Köy Kanunu değişiklikleri, köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerini ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, köyde ikamet eden ve taşınmazları üzerinde bina yapmayanlar veya taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanındı. Aynı süre, süresi 31 Aralık 2024'te dolacak hak sahiplerini de kapsayacak.İzinsiz yapılar yıkılabilecekYeni düzenleme, belediye sınırları içinde ve dışında bulunan izinsiz yapıların yıkımıyla ilgili de önemli kararlar içeriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), belediyeler veya il özel idareleri, devletin tasarrufu altında yapılan izinsiz yapıların yıkımına karar verebilecek. Yıkım kararları, yapılar tamamlanmış veya henüz inşaat aşamasında olsa da uygulanacak.Yapı denetimlerinde cezalar artırıldıYapı denetim kuruluşlarıyla ilgili kurallarda da ciddi değişiklikler yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının sayısını belirleyecek. Ayrıca, yapı denetim kuruluşlarına uygulanacak idari para cezaları 50 bin TL’den az olmayacak. Denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sine kadar ceza kesilebilecek.Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'ye ait coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iznine tabi olacak. Bu veriler, fikri ve sınai haklar mevzuatı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde korunacak.İzin belgelerinin geçerlilik süresi ise en az 1 yıl, en fazla 5 yıl olarak belirlendi. İzin başlangıcı, Bakanlığın onayıyla kesinleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/universite-mezunlarina-1-milyon-lira-faizsiz-kredi-taksit-ve-basvuru-sartlari-neler-1091435360.html

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