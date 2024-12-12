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Köy Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı: Ek süre tanındı, yıkım kararı verilebilir
Köy Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı: Ek süre tanındı, yıkım kararı verilebilir
Sputnik Türkiye
Köy Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Köyde yaşayanların binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T11:32+0300
2024-12-12T11:32+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Köy Kanunu değişiklikleri, köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerini ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, köyde ikamet eden ve taşınmazları üzerinde bina yapmayanlar veya taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanındı. Aynı süre, süresi 31 Aralık 2024'te dolacak hak sahiplerini de kapsayacak.İzinsiz yapılar yıkılabilecekYeni düzenleme, belediye sınırları içinde ve dışında bulunan izinsiz yapıların yıkımıyla ilgili de önemli kararlar içeriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), belediyeler veya il özel idareleri, devletin tasarrufu altında yapılan izinsiz yapıların yıkımına karar verebilecek. Yıkım kararları, yapılar tamamlanmış veya henüz inşaat aşamasında olsa da uygulanacak.Yapı denetimlerinde cezalar artırıldıYapı denetim kuruluşlarıyla ilgili kurallarda da ciddi değişiklikler yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının sayısını belirleyecek. Ayrıca, yapı denetim kuruluşlarına uygulanacak idari para cezaları 50 bin TL’den az olmayacak. Denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sine kadar ceza kesilebilecek.Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'ye ait coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iznine tabi olacak. Bu veriler, fikri ve sınai haklar mevzuatı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde korunacak.İzin belgelerinin geçerlilik süresi ise en az 1 yıl, en fazla 5 yıl olarak belirlendi. İzin başlangıcı, Bakanlığın onayıyla kesinleşecek.
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köy kanunu değişikliği, resmi gazete köy kanunu, köyde yaşayanlara ek süre, taşınmaz taksit ödeme süresi, köy nüfusuna kayıtlı hak sahipleri, izinsiz yapıların yıkımı, toki yıkım kararı, yapı denetim cezaları, yapı denetim kuruluşları düzenlemesi, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı izinleri, coğrafi veri paylaşımı izni, coğrafi veri toplama şartları, kişisel verilerin korunması kanunu, yapı denetim para cezası, izinsiz yapı yıkımı nasıl olur, taşınmaz hak sahipleri 2024, köy kanunu yeni düzenlemeler
köy kanunu değişikliği, resmi gazete köy kanunu, köyde yaşayanlara ek süre, taşınmaz taksit ödeme süresi, köy nüfusuna kayıtlı hak sahipleri, izinsiz yapıların yıkımı, toki yıkım kararı, yapı denetim cezaları, yapı denetim kuruluşları düzenlemesi, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı izinleri, coğrafi veri paylaşımı izni, coğrafi veri toplama şartları, kişisel verilerin korunması kanunu, yapı denetim para cezası, izinsiz yapı yıkımı nasıl olur, taşınmaz hak sahipleri 2024, köy kanunu yeni düzenlemeler

Köy Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı: Ek süre tanındı, yıkım kararı verilebilir

11:32 12.12.2024
© AAKöy kanunu
Köy kanunu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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Köy Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Köyde yaşayanların binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için ek süre tanındı. Bunun yanı sıra yapılan izinsiz yapılar için yıkım kararı alınabilecek.
TBMM Genel Kurulu'nda 5 Aralık'ta kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan Köy Kanunu değişiklikleri, köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerini ilgilendiren önemli düzenlemeler içeriyor. Buna göre, köyde ikamet eden ve taşınmazları üzerinde bina yapmayanlar veya taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanındı. Aynı süre, süresi 31 Aralık 2024'te dolacak hak sahiplerini de kapsayacak.

İzinsiz yapılar yıkılabilecek

Yeni düzenleme, belediye sınırları içinde ve dışında bulunan izinsiz yapıların yıkımıyla ilgili de önemli kararlar içeriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), belediyeler veya il özel idareleri, devletin tasarrufu altında yapılan izinsiz yapıların yıkımına karar verebilecek. Yıkım kararları, yapılar tamamlanmış veya henüz inşaat aşamasında olsa da uygulanacak.

Yapı denetimlerinde cezalar artırıldı

Yapı denetim kuruluşlarıyla ilgili kurallarda da ciddi değişiklikler yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının sayısını belirleyecek. Ayrıca, yapı denetim kuruluşlarına uygulanacak idari para cezaları 50 bin TL’den az olmayacak. Denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sine kadar ceza kesilebilecek.
Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'ye ait coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması artık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iznine tabi olacak. Bu veriler, fikri ve sınai haklar mevzuatı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde korunacak.
İzin belgelerinin geçerlilik süresi ise en az 1 yıl, en fazla 5 yıl olarak belirlendi. İzin başlangıcı, Bakanlığın onayıyla kesinleşecek.
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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