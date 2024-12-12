https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ukrayna-uaea-yonetim-kurulunu-olaganustu-bir-toplantiya-cagirdi-1091428889.html

Ukrayna, UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü bir toplantıya çağırdı

Ukrayna, UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü bir toplantıya çağırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu'nu nükleer enerji santrallerinin güvenliği açısından kritik önem taşıyan istikrarsız enerji... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T02:09+0300

2024-12-12T02:09+0300

2024-12-12T02:09+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

ukrayna

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091428729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_201a312ea8a72ad0890dde1eef6023b0.jpg

Toplantının, Ukrayna tarafından gönderilen bir mektup doğrultusunda kurul başkanı tarafından düzenlendiği belirtildi. UAEA'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık Perşembe günü saat10.00'da ajansın merkezinde toplanacağı ifade edildi. Ancak Rus tarafı, Kiev'in gündeme getirdiği konunun Konsey'in yetkisi dışında olduğunu vurguladı. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, resmi Telegram kanalında, "Bu iki konuyu birbirine bağlamak 'kulaktan dolma' bir yaklaşımdır ve UAEA'nın yetki alanının ötesine geçiyor" şeklinde bir açıklama yaptı. Daha önce de Rus Büyükelçi, Ukrayna'nın UAEA dahil olmak üzere uluslararası platformları, bu kuruluşların yetki alanına girmeyen konuları siyasileştirmek için kullandığına dikkat çekmişti. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rus-disisleri-dondurulmus-rus-varliklarindan-ukraynaya-para-tahsisini-soygun-olarak-nitelendirdi-1091425902.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), ukrayna, kiev