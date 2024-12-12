https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ukrayna-uaea-yonetim-kurulunu-olaganustu-bir-toplantiya-cagirdi-1091428889.html
Ukrayna, UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü bir toplantıya çağırdı
Ukrayna, UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü bir toplantıya çağırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu'nu nükleer enerji santrallerinin güvenliği açısından kritik önem taşıyan istikrarsız enerji... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T02:09+0300
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Toplantının, Ukrayna tarafından gönderilen bir mektup doğrultusunda kurul başkanı tarafından düzenlendiği belirtildi. UAEA'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık Perşembe günü saat10.00'da ajansın merkezinde toplanacağı ifade edildi. Ancak Rus tarafı, Kiev'in gündeme getirdiği konunun Konsey'in yetkisi dışında olduğunu vurguladı. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, resmi Telegram kanalında, "Bu iki konuyu birbirine bağlamak 'kulaktan dolma' bir yaklaşımdır ve UAEA'nın yetki alanının ötesine geçiyor" şeklinde bir açıklama yaptı. Daha önce de Rus Büyükelçi, Ukrayna'nın UAEA dahil olmak üzere uluslararası platformları, bu kuruluşların yetki alanına girmeyen konuları siyasileştirmek için kullandığına dikkat çekmişti. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rus-disisleri-dondurulmus-rus-varliklarindan-ukraynaya-para-tahsisini-soygun-olarak-nitelendirdi-1091425902.html
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), ukrayna, kiev
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), ukrayna, kiev
Ukrayna, UAEA Yönetim Kurulu'nu olağanüstü bir toplantıya çağırdı
Ukrayna, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Yönetim Kurulu'nu nükleer enerji santrallerinin güvenliği açısından kritik önem taşıyan istikrarsız enerji altyapısının sonuçlarını görüşmek üzere olağanüstü bir toplantıya çağırdı.
Toplantının, Ukrayna tarafından gönderilen bir mektup doğrultusunda kurul başkanı tarafından düzenlendiği belirtildi.
UAEA'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık Perşembe günü saat10.00'da ajansın merkezinde toplanacağı ifade edildi. Ancak Rus tarafı, Kiev'in gündeme getirdiği konunun Konsey'in yetkisi dışında olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası örgütler nezdindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, resmi Telegram kanalında, "Bu iki konuyu birbirine bağlamak 'kulaktan dolma' bir yaklaşımdır ve UAEA'nın yetki alanının ötesine geçiyor" şeklinde bir açıklama yaptı.
Daha önce de Rus Büyükelçi, Ukrayna'nın UAEA dahil olmak üzere uluslararası platformları, bu kuruluşların yetki alanına girmeyen konuları siyasileştirmek için kullandığına dikkat çekmişti. Toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.