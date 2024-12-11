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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rus-disisleri-dondurulmus-rus-varliklarindan-ukraynaya-para-tahsisini-soygun-olarak-nitelendirdi-1091425902.html
Rus Dışişleri, 'dondurulmuş Rus varlıklarından' Ukrayna'ya para tahsisini 'soygun' olarak nitelendirdi
Rus Dışişleri, 'dondurulmuş Rus varlıklarından' Ukrayna'ya para tahsisini 'soygun' olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya 'dondurulmuş Rus varlıklarından' elde edilecek gelir garantisiyle para tahsis etmesini soygun olarak... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T23:33+0300
2024-12-11T23:33+0300
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dondurulmuş rus varlıkları
avrupa birliği
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus varlıkları karşılığında Ukrayna'ya verdiği kredi hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı tarafından 10 Aralık'ta iflas eden Zelenskiy yönetimini desteklemek amacıyla Kiev'deki rejime tahsis edileceği duyurulan ve G7 ülkeleri tarafından Rusya'nın egemen varlıklarından çalınan ‘dondurulmuş’ varlıkların yönetiminden elde edilecek gelirler karşılığında Amerikalılardan 20 milyar dolar alacak olan bu kredi, sıradan bir soygundur” ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca G7'nin sadece başkalarının parasını çaldığını ve Batı'da tutulan Rusya'ya ait rezervleri harcamak için zemin hazırladığını vurguladı. Bakanlık açıklamasında ek olarak Rusya'nın varlıklarının çalınmasının, ABD'nin kendisini ve müttefiklerini de vuracağı konusunda uyarıda bulundu.Önceki gün ABD Hazine Bakanlığı, G7'nin 50 milyar dolarlık kredisi çerçevesinde Ukrayna'ya 20 milyar dolar kredi sağlayacağını ve geri ödemenin Rusya'nın dondurulmuş devlet varlıklarından elde edilecek gelirle yapılacağını açıklamıştı.Ekim ayında G7 Maliye Bakanları, Kiev'e verilen yaklaşık 50 milyar dolarlık kredinin Aralık 2024'ten 31 Aralık 2027'ye kadar tamamen geri ödeneceğini ve ana para ile faizin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilecek gelirle karşılanacağını belirtmişti. Ukrayna'ya verilecek kredi, G7 üyesi ülkelerin ikili kredileri şeklinde ödenecek ve her bir kredi en geç 30 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek.Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın 300 milyar euro civarındaki döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu.AB'de, çoğu dünyanın en büyük takas ve ödeme sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında olmak üzere 200 milyar eurodandan fazla para tutulduğu tahmin ediliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın dondurulan Rus varlıklarına Batı tarafından el konulmasına karşılık vereceğini belirtmiş ve Rusya Federasyonu'nun Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine sahip olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/orban-zelenskiy-macaristanin-noelde-ateskes-onerisini-reddetti-1091425498.html
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abd, ukrayna, abd, kiev, g7, ab, dondurulmuş rus varlıkları, avrupa birliği, soygun, euroclear bank, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd hazine bakanlığı
abd, ukrayna, abd, kiev, g7, ab, dondurulmuş rus varlıkları, avrupa birliği, soygun, euroclear bank, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, abd hazine bakanlığı

Rus Dışişleri, 'dondurulmuş Rus varlıklarından' Ukrayna'ya para tahsisini 'soygun' olarak nitelendirdi

23:33 11.12.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya 'dondurulmuş Rus varlıklarından' elde edilecek gelir garantisiyle para tahsis etmesini soygun olarak nitelendirdi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rus varlıkları karşılığında Ukrayna'ya verdiği kredi hakkında açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, “ABD Hazine Bakanlığı tarafından 10 Aralık'ta iflas eden Zelenskiy yönetimini desteklemek amacıyla Kiev'deki rejime tahsis edileceği duyurulan ve G7 ülkeleri tarafından Rusya'nın egemen varlıklarından çalınan ‘dondurulmuş’ varlıkların yönetiminden elde edilecek gelirler karşılığında Amerikalılardan 20 milyar dolar alacak olan bu kredi, sıradan bir soygundur” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca G7'nin sadece başkalarının parasını çaldığını ve Batı'da tutulan Rusya'ya ait rezervleri harcamak için zemin hazırladığını vurguladı. Bakanlık açıklamasında ek olarak Rusya'nın varlıklarının çalınmasının, ABD'nin kendisini ve müttefiklerini de vuracağı konusunda uyarıda bulundu.
Önceki gün ABD Hazine Bakanlığı, G7'nin 50 milyar dolarlık kredisi çerçevesinde Ukrayna'ya 20 milyar dolar kredi sağlayacağını ve geri ödemenin Rusya'nın dondurulmuş devlet varlıklarından elde edilecek gelirle yapılacağını açıklamıştı.
Ekim ayında G7 Maliye Bakanları, Kiev'e verilen yaklaşık 50 milyar dolarlık kredinin Aralık 2024'ten 31 Aralık 2027'ye kadar tamamen geri ödeneceğini ve ana para ile faizin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilecek gelirle karşılanacağını belirtmişti.
Ukrayna'ya verilecek kredi, G7 üyesi ülkelerin ikili kredileri şeklinde ödenecek ve her bir kredi en geç 30 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın 300 milyar euro civarındaki döviz rezervlerinin neredeyse yarısını dondurmuştu.
AB'de, çoğu dünyanın en büyük takas ve ödeme sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında olmak üzere 200 milyar eurodandan fazla para tutulduğu tahmin ediliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin sadece özel fonları değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın dondurulan Rus varlıklarına Batı tarafından el konulmasına karşılık vereceğini belirtmiş ve Rusya Federasyonu'nun Batılı ülkelerin Rusya'da tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine sahip olduğunu vurgulamıştı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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