Türkiye ekonomisi için 2025 tahmini: 'Dönüm noktası olacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’de serbest piyasa açıklaması, Batı’ya verilmiş bir mesaj’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye’deki yeni durumun bölgesel ve küresel boyutu
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/turkiye-ekonomisi-icin-2025-tahmini-donum-noktasi-olacak-1091471787.html
Türkiye ekonomisi için 2025 tahmini: 'Dönüm noktası olacak'
Türkiye ekonomisi için 2025 tahmini: 'Dönüm noktası olacak'
Sputnik Türkiye
Deutsche Bank yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre 2025 yılı Türk Lirası için dönüm noktası olacak. 2024 yılında ise TL en iyi performans gösteren para birimi... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T22:07+0300
2024-12-12T22:12+0300
ekonomi
deutsche bank
tl
kur korumalı tl mevduat
enflasyon
asgari ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_19fc044fb56e29694debe533bc076332.jpg
Deutsche Bank Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisinin 2025 için beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 'güzel bir hikayesi' olduğunu ifade etti.CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan Wietoska, 2025’in Türkiye için bir dönüm noktası olacağını söyledi.'TL en iyi performans gösteren para birimi oldu'Asgari ücret zammının yüzde 30’un üzerinde bir oranda olmasının enflasyon görünümünü zorlaştıracağına dikkat çeken Wietoska asgari ücrette her yüzde 10’luk artışın enflasyonu yüzde 3-3.5 artırdığını belirtti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi stratejisi, asgari ücret zamlarının enflasyon üzerindeki etkisi, Türk Lirası’nın 2025’deki büyüme hızına yönelik konuşan Direktör Wietoska şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bakanlik-hatirlatti-kiralik-tasinmazlar-icin-elektronik-ilan-dogrulama-sistemi-1-ocakta-baslayacak-1091471326.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811279_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ec59695d08177d9f874104c65199041f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deutsche bank, tl, kur korumalı tl mevduat, enflasyon, asgari ücret
deutsche bank, tl, kur korumalı tl mevduat, enflasyon, asgari ücret

Türkiye ekonomisi için 2025 tahmini: 'Dönüm noktası olacak'

22:07 12.12.2024 (güncellendi: 22:12 12.12.2024)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
Abone ol
Deutsche Bank yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre 2025 yılı Türk Lirası için dönüm noktası olacak. 2024 yılında ise TL en iyi performans gösteren para birimi oldu. Türkiye’ye yönelik olumlu görüşleri olduğunu söyleyen Araştırma Direktörü Wietoska'ya göre belirsizliklerse devam ediyor.
Deutsche Bank Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Araştırma Direktörü Christian Wietoska, Türkiye ekonomisinin 2025 için beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 'güzel bir hikayesi' olduğunu ifade etti.
CNBC-e'ye açıklamalarda bulunan Wietoska, 2025’in Türkiye için bir dönüm noktası olacağını söyledi.

'TL en iyi performans gösteren para birimi oldu'

Asgari ücret zammının yüzde 30’un üzerinde bir oranda olmasının enflasyon görünümünü zorlaştıracağına dikkat çeken Wietoska asgari ücrette her yüzde 10’luk artışın enflasyonu yüzde 3-3.5 artırdığını belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi stratejisi, asgari ücret zamlarının enflasyon üzerindeki etkisi, Türk Lirası’nın 2025’deki büyüme hızına yönelik konuşan Direktör Wietoska şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye 2024’te kur performansıyla öne çıktı, TL en iyi performans gösteren para birimi oldu. Türkiye için görüşlerimiz yapıcı, Türkiye’nin çok güzel bir hikayesi var, ancak belirsizlik çok ve 2025 Türkiye için dönüm noktası niteliğinde olacak.

Türkiye’de ilk faiz indirimi aralık ayında 1.5 puanla gelebilir. 2025’te her toplantıda faiz indirimi beklemiyoruz ama toplamda 20 puanlık faiz indirimi öngörüyoruz.

Merkez Bankası'nın beklentileri yönetme süreci önemli olacak. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı da çok belirleyici olacak, yüzde 30’un üzerinde bir oran enflasyon görünümünü zorlaştırır. Asgari ücrette her yüzde 10’luk artış enflasyonu yüzde 3-3.5 artırıyor.

Ayrıca, Türk Lirası'nın iyi performansını sürdürmesini ve büyümede yılın ilk yarısında yavaşlama, ikinci yarısında toparlanma olacağı öngörüldü. 2025’te TL’nin iyi performans göstermeye devam etmesini ve yılın ilk yarısında büyümenin yavaşlamasını ikinci yarıda toparlanmasını bekliyoruz.”

İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
TÜRKİYE
Bakanlık hatırlattı: Kiralık taşınmazlar için 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' 1 Ocak'ta başlayacak
21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала