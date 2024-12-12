Türkiye ekonomisi için 2025 tahmini: 'Dönüm noktası olacak'

“Türkiye 2024’te kur performansıyla öne çıktı, TL en iyi performans gösteren para birimi oldu. Türkiye için görüşlerimiz yapıcı, Türkiye’nin çok güzel bir hikayesi var, ancak belirsizlik çok ve 2025 Türkiye için dönüm noktası niteliğinde olacak.

Türkiye’de ilk faiz indirimi aralık ayında 1.5 puanla gelebilir. 2025’te her toplantıda faiz indirimi beklemiyoruz ama toplamda 20 puanlık faiz indirimi öngörüyoruz.

Merkez Bankası'nın beklentileri yönetme süreci önemli olacak. Asgari ücret zammının ne kadar olacağı da çok belirleyici olacak, yüzde 30’un üzerinde bir oran enflasyon görünümünü zorlaştırır. Asgari ücrette her yüzde 10’luk artış enflasyonu yüzde 3-3.5 artırıyor.

Ayrıca, Türk Lirası'nın iyi performansını sürdürmesini ve büyümede yılın ilk yarısında yavaşlama, ikinci yarısında toparlanma olacağı öngörüldü. 2025’te TL’nin iyi performans göstermeye devam etmesini ve yılın ilk yarısında büyümenin yavaşlamasını ikinci yarıda toparlanmasını bekliyoruz.”