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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bakanlik-hatirlatti-kiralik-tasinmazlar-icin-elektronik-ilan-dogrulama-sistemi-1-ocakta-baslayacak-1091471326.html
Bakanlık hatırlattı: Kiralık taşınmazlar için 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' 1 Ocak'ta başlayacak
Bakanlık hatırlattı: Kiralık taşınmazlar için 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' 1 Ocak'ta başlayacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının,1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T21:55+0300
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türkiye
ticaret bakanlığı
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elektronik ilan doğrulama sistemi
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Ticaret Bakanlığı, EİDS yetki doğrulama uygulaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı anımsatıldı.Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine işaret edilen açıklamada, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür." ifadeleri kullanıldı.'Uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecek'Gelinen aşamada EİDS yetki doğrulama uygulamasında bir adım daha ileri gidildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, Yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği vurgulandı.Açıklamada gelecek süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/konut-kiralamayi-dusunenler-1-ocaka-dikkat-yeni-donem-basliyor-1091447417.html
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elektronik ilan doğrulama sistemi, elektronik ilan doğrulama sistemi 1 ocak, ticaret bakanlığı elektronik ilan doğrulama sistemi, kiralık ev elektronik ilan doğrulama sistemi, satılık ev elektronik ilan doğrulama sistemi, kiralık taşınmazlar

Bakanlık hatırlattı: Kiralık taşınmazlar için 'Elektronik İlan Doğrulama Sistemi' 1 Ocak'ta başlayacak

21:55 12.12.2024
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının,1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise verilecek ikinci talimata kadar uygulamanın mevcut haliyle devam etmesine karar verildiği duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı, EİDS yetki doğrulama uygulaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023'te yapılan değişiklikle, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda ilk aşamada taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden 1 Kasım 2023'ten itibaren yapılmaya başlandığı anımsatıldı.
Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformlarına ilan giremediğine işaret edilen açıklamada, "EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilmiştir. EİDS yetki doğrulama uygulamasında 15 Eylül ile 31 Aralık 2024 arasında bir geçiş süreci planlanmış, planlandığı şekilde bu süreçte ilan platformunca sistemden yapılan sorgulama sonucunda yetki doğrulaması yapılamasa da ilanın verilebilmesi yönünde bir uygulama yürütülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

'Uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecek'

Gelinen aşamada EİDS yetki doğrulama uygulamasında bir adım daha ileri gidildiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

EİDS yetki doğrulama uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu şekilde devreye alınmasına, satılık taşınmaz ilanlarında ise Bakanlığımızca verilecek ikinci bir talimata kadar, uygulamanın mevcut hali ile devam etmesine karar verilmiştir. Zorunlu uygulamaya geçişin hem vatandaşlarımız hem de sektör paydaşları için kademeli şekilde gerçekleşmesine, sistem farkındalığının ve kullanımının artırılmasına yönelik bu karar, EİDS'nin kapsamını daraltmamakta, halihazırda tüm ilanlar için ihtiyari olan uygulamayı kiralık taşınmazlar için zaruri hale getirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulama, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale getirilecektir.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan taşınmaz ilanlarının da Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, Yönetmeliğe aykırı şekilde taşınmaz ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği vurgulandı.
Açıklamada gelecek süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde ilanların yer aldığı platformlara gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edileceği bildirildi.
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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