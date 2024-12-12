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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/trumptan-kripto-para-aciklamasi-harika-bir-seyyapacagiz-1091470705.html
Trump'tan kripto para açıklaması: 'Harika bir şey yapacağız'
Trump'tan kripto para açıklaması: 'Harika bir şey yapacağız'
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili 'harika bir şey' yapacaklarını belirterek ABD'nin bu alanda lider olmak istediğini ifade... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz" cümlesinin altını çizdi.Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti.Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/trump-ukraynada-en-tehlikeli-faktor-zelenskiyin-rusyayla-ilgili-aptalca-karari-1091462971.html
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Trump'tan kripto para açıklaması: 'Harika bir şey yapacağız'

21:25 12.12.2024
© AP Photo / Mark HumphreyTrump bitcoin
Trump bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Mark Humphrey
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kripto para birimleriyle ilgili 'harika bir şey' yapacaklarını belirterek ABD'nin bu alanda lider olmak istediğini ifade etti.
Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta resmen başlayacak Trump, "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz" cümlesinin altını çizdi.
Trump, ABD'nin yapay zekada da çok ileride olacağını dile getirerek bu alandaki ihtiyaçları karşılamak için büyük miktarda elektrik üretmeleri gerektiğini kaydetti.
Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.
President-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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