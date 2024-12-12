https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/trumpla-aksam-yemeginin-ardindan-trudeau-abdlilerin-kamala-harrisi-secmemesini-elestirdi-1091440370.html

Trump'la akşam yemeğinin ardından Trudeau, ABD'lilerin 'Kamala Harris'i seçmemesini' eleştirdi

Trump'la akşam yemeğinin ardından Trudeau, ABD'lilerin 'Kamala Harris'i seçmemesini' eleştirdi

Sputnik Türkiye

Kanda Başbakanı Justin Trudeau yaptığı konuşmasında, 'bir feminist' olduğunu vurgulayarak, 'ABD'lilerin Kamala Harris'i seçmemelerini' eleştirdi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T11:25+0300

2024-12-12T11:25+0300

2024-12-12T11:25+0300

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donald trump

justin trudeau

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kamala harris

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Donald Trump'ın 'Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau' diyerek alay ettiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Ben bir feministim" diyerek ABD'lileri Kamala Harris'i devlet başkanı seçmedikleri için eleştirdi. Ottawa'daki Eşit Ses Vakfı (Equal Voice) galasında konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin çoğunluğunun Donald Trump'ı 47. başkan olarak seçtiği demokratik sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi. Trudeau konuşmasında, "Öyle olmamalıydı. Öyle olması gerekmiyordu. İlerlemeye doğru istikrarlı, ancak zorlu bir yürüyüşte olmamız gerekiyordu. Ve yine de, sadece birkaç hafta önce, Amerika Birleşik Devletleri ilk kadın başkanını seçmemek için ikinci kez oy kullandı" ifadelerini kullanarak kadın hakları ve kadınların ilerlemesinin saldırı altında olduğunu söyledi.Kamala Harris'in seçimi kaybetmesinin 'kadınların ilerlemesi için gerileme' olduğunu söyleyen başbakan, 'kadın haklarının gerici siyasi güçler tarafından saldırı altında olduğunu' gösterdiğini söylediği birkaç olaydan alıntı yaptı. Trudeau, kadın haklarına, özellikle de bir kadının kürtajı seçme hakkına düşman olan politikacıların 'maalesef çok sık kazandığını' söyledi. Kendisi gibi feministlerin önümüzdeki zorluklar konusunda 'berrak' olmaları gerektiğini söyledi.Trudeau, "Ve bilmenizi isterim ki ben gururlu bir feministim ve her zaman öyle olacağım. Benim ve hükümetimin her zaman bir müttefiki olacak" dedi.Donald Trump, yıllık verilen 100 milyar dolarlık sübvansiyonlar ve gümrük vergileriyle ilgili eleştirdiği Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yla yemek yedikten sonra sosyal medya üzerinden "Geçtiğimiz akşam Büyük Eyalet Kanada Valisi Justin Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük bir zevkti" diyerek alay etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trump-buyuk-eyalet-kanadanin-valisi-trudeau-ile-aksam-yemegi-yemek-benim-icin-buyuk-zevkti-1091363980.html

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abd, donald trump, justin trudeau, kanada, amerika birleşik devletleri, kamala harris