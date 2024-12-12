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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/trumpla-aksam-yemeginin-ardindan-trudeau-abdlilerin-kamala-harrisi-secmemesini-elestirdi-1091440370.html
Trump'la akşam yemeğinin ardından Trudeau, ABD'lilerin 'Kamala Harris'i seçmemesini' eleştirdi
Trump'la akşam yemeğinin ardından Trudeau, ABD'lilerin 'Kamala Harris'i seçmemesini' eleştirdi
Sputnik Türkiye
Kanda Başbakanı Justin Trudeau yaptığı konuşmasında, 'bir feminist' olduğunu vurgulayarak, 'ABD'lilerin Kamala Harris'i seçmemelerini' eleştirdi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Donald Trump'ın 'Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau' diyerek alay ettiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Ben bir feministim" diyerek ABD'lileri Kamala Harris'i devlet başkanı seçmedikleri için eleştirdi. Ottawa'daki Eşit Ses Vakfı (Equal Voice) galasında konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin çoğunluğunun Donald Trump'ı 47. başkan olarak seçtiği demokratik sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi. Trudeau konuşmasında, "Öyle olmamalıydı. Öyle olması gerekmiyordu. İlerlemeye doğru istikrarlı, ancak zorlu bir yürüyüşte olmamız gerekiyordu. Ve yine de, sadece birkaç hafta önce, Amerika Birleşik Devletleri ilk kadın başkanını seçmemek için ikinci kez oy kullandı" ifadelerini kullanarak kadın hakları ve kadınların ilerlemesinin saldırı altında olduğunu söyledi.Kamala Harris'in seçimi kaybetmesinin 'kadınların ilerlemesi için gerileme' olduğunu söyleyen başbakan, 'kadın haklarının gerici siyasi güçler tarafından saldırı altında olduğunu' gösterdiğini söylediği birkaç olaydan alıntı yaptı. Trudeau, kadın haklarına, özellikle de bir kadının kürtajı seçme hakkına düşman olan politikacıların 'maalesef çok sık kazandığını' söyledi. Kendisi gibi feministlerin önümüzdeki zorluklar konusunda 'berrak' olmaları gerektiğini söyledi.Trudeau, "Ve bilmenizi isterim ki ben gururlu bir feministim ve her zaman öyle olacağım. Benim ve hükümetimin her zaman bir müttefiki olacak" dedi.Donald Trump, yıllık verilen 100 milyar dolarlık sübvansiyonlar ve gümrük vergileriyle ilgili eleştirdiği Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yla yemek yedikten sonra sosyal medya üzerinden "Geçtiğimiz akşam Büyük Eyalet Kanada Valisi Justin Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük bir zevkti" diyerek alay etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trump-buyuk-eyalet-kanadanin-valisi-trudeau-ile-aksam-yemegi-yemek-benim-icin-buyuk-zevkti-1091363980.html
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abd, donald trump, justin trudeau, kanada, amerika birleşik devletleri, kamala harris
abd, donald trump, justin trudeau, kanada, amerika birleşik devletleri, kamala harris

Trump'la akşam yemeğinin ardından Trudeau, ABD'lilerin 'Kamala Harris'i seçmemesini' eleştirdi

11:25 12.12.2024
© AP Photo / Evan VucciJustin Trudeau ve Kamala Harris
Justin Trudeau ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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Kanda Başbakanı Justin Trudeau yaptığı konuşmasında, 'bir feminist' olduğunu vurgulayarak, 'ABD'lilerin Kamala Harris'i seçmemelerini' eleştirdi.
Donald Trump'ın 'Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau' diyerek alay ettiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Ben bir feministim" diyerek ABD'lileri Kamala Harris'i devlet başkanı seçmedikleri için eleştirdi. Ottawa'daki Eşit Ses Vakfı (Equal Voice) galasında konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin çoğunluğunun Donald Trump'ı 47. başkan olarak seçtiği demokratik sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi.
Trudeau konuşmasında, "Öyle olmamalıydı. Öyle olması gerekmiyordu. İlerlemeye doğru istikrarlı, ancak zorlu bir yürüyüşte olmamız gerekiyordu. Ve yine de, sadece birkaç hafta önce, Amerika Birleşik Devletleri ilk kadın başkanını seçmemek için ikinci kez oy kullandı" ifadelerini kullanarak kadın hakları ve kadınların ilerlemesinin saldırı altında olduğunu söyledi.
Kamala Harris'in seçimi kaybetmesinin 'kadınların ilerlemesi için gerileme' olduğunu söyleyen başbakan, 'kadın haklarının gerici siyasi güçler tarafından saldırı altında olduğunu' gösterdiğini söylediği birkaç olaydan alıntı yaptı. Trudeau, kadın haklarına, özellikle de bir kadının kürtajı seçme hakkına düşman olan politikacıların 'maalesef çok sık kazandığını' söyledi. Kendisi gibi feministlerin önümüzdeki zorluklar konusunda 'berrak' olmaları gerektiğini söyledi.
Trudeau, "Ve bilmenizi isterim ki ben gururlu bir feministim ve her zaman öyle olacağım. Benim ve hükümetimin her zaman bir müttefiki olacak" dedi.
Donald Trump, yıllık verilen 100 milyar dolarlık sübvansiyonlar ve gümrük vergileriyle ilgili eleştirdiği Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yla yemek yedikten sonra sosyal medya üzerinden "Geçtiğimiz akşam Büyük Eyalet Kanada Valisi Justin Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük bir zevkti" diyerek alay etmişti.
Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
DÜNYA
Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti
10 Aralık, 15:03
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