https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trump-buyuk-eyalet-kanadanin-valisi-trudeau-ile-aksam-yemegi-yemek-benim-icin-buyuk-zevkti-1091363980.html

Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti

Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti

Sputnik Türkiye

Donald Trump, yıllık verilen 100 milyar dolarlık sübvansiyonlar ve gümrük vergileriyle ilgili eleştirdiği Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau'yu alaya aldı... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T15:03+0300

2024-12-10T15:03+0300

2024-12-10T15:10+0300

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ABD'de yönetime gelince yabancı ülke yardımları başta olmak üzere ülkenin ithalatlarına yüksek gümrük vergisi ve NATO gibi üye olduğu uluslararası kurumlara yönelik para yardımlarını 'kesebileceğine' dair açıklamalar yapan Donald Trump, son sosyal medya açıklamasıyla Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu alaya aldı. Trump zaferi sonrası NBC'ye verdiği ilk röportajında "Kanada'ya yılda 100 milyar doların üzerinde sübvansiyon sağlıyoruz. Meksika'ya yaklaşık 300 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Sübvansiyon sağlamamalıyız. Bu ülkelere neden sübvansiyon sağlıyoruz? Eğer sübvansiyon sağlayacaksak, bir eyalet olsunlar" demişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Trump ile yediği yemek sonrasında açıklama yapan Trump, Kanada'ya "eyalet" Trudeau'ya da "vali" diyerek alay etti. Trump, kendi kurduğu Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/trump-abdnin-genislemesini-degerlendirdi-birakin-yeni-eyaletler-olussun-1091341908.html

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truth social, justin trudeau, donald trump, abd, nato, nbc, eyalet, vali