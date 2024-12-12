https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/tir-garaji-gorunumlu-uyusturucu-lojistik-ussu-desifre-edildi-2-bin-500-boya-kutusu-tek-tek-1091448154.html
Tır garajı görünümlü uyuşturucu lojistik üssü deşifre edildi: 2 bin 500 boya kutusu tek tek incelendi
Tır garajı görünümlü uyuşturucu lojistik üssü deşifre edildi: 2 bin 500 boya kutusu tek tek incelendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu çetesinin 'tır garajı' görünümlü uyuşturucu lojistik üssü... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T13:12+0300
2024-12-12T13:12+0300
2024-12-12T13:12+0300
türkiye
istanbul
istanbul il emniyet müdürlüğü
içişleri bakanlığı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kaçakçılığı
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İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkokapan-2' operasyonunun bilinmeyen detayları ortaya çıktı. Şebekenin Esenyurt'taki “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssü polis tarafından deşifre edilirken, toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram gelen metamfetamin işaretli 6 kovada bulundu. Metanfetaminleri bulmak için polis tam 2 bin 500 kovayı tek tek inceledi. Bakan Ali Yerlikaya duyurmuştuBüyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine karşı 6 Aralık'ta Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssüne ve bir depoya operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 2'si yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından “NARKOKAPAN-2” adı verilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, 95 kilo 500 gramı metamfetamin, 73 kilo 760 gramı kokain olmak üzere toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, yakalanan 8 zehir tacirlerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.Uyuşturucu aktarma merkezi kurmuşlarOperasyonda polisin teknik ve fiziki takibinde olan bir şebekenin, Esenyurt'ta “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssü teknik ve fiziki takip altına alındı. Şebekenin, söz konusu uyuşturucu aktarma merkezine her tırı içeri sokmadığını fark eden polis, bölgeyi tamamen mercek altına aldı. Operasyon timleri, bir süre sonra kendi kontrollerindeki bir tırı park etmesi için adrese gönderdi. Gönderilen tır şebeke tarafından kabul edilmeyince operasyonun düğmesine basıldı. Uyuşturucu üssüne ani baskın yapan narkotik polisi, 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Depoda dedektör köpekle yapılan aramalarda tırda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Köpeğin yakıt tankına yoğunlaşması üzerine özel yapılmış tank elektrikli testereyle kesildiğinde içine zulalanmış 73 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis, aynı deponun bir başka bölümünde ise 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.2 bin 500 boya kovası tek tek incelendi Aynı gün Başakşehir'de bir başka operasyonda ise belirlenen bir depoya baskın yapan polis, depodaki 2 bin 500 boya kovasını tek tek inceledi. Saatler süren aramalar sonucunda içinde metanfetamin bulunan işaretli 6 kova tespit edildi. Gizlenen uyuşturucu, 6 kovanın kenarına yapılmış işareti fark eden bir kadın narkotik polisi tarafından ortaya çıkarıldı. El konulan uyuşturucu maddeler, emniyete götürülürken, burada 3 şebeke mensubu gözaltına alındı.İki ayrı soruşturma kapsamında yakalanan 2'si yabancı uyruklu toplam 8 şüpheli 7 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/pablo-escobarin-arkadasi-ochoa-25-yil-sonra-cezaevinden-tahliye-oldu-2-milyar-dolarlik-servetine-1091216536.html
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istanbul, istanbul il emniyet müdürlüğü, içişleri bakanlığı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı
istanbul, istanbul il emniyet müdürlüğü, içişleri bakanlığı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kaçakçılığı
Tır garajı görünümlü uyuşturucu lojistik üssü deşifre edildi: 2 bin 500 boya kutusu tek tek incelendi
İstanbul'da gerçekleştirilen dev uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu çetesinin 'tır garajı' görünümlü uyuşturucu lojistik üssü kurdukları ortaya çıkarken, 2 bin 500 kovanın içindeki uyuşturucu saklanan altı kovanın tespit edildiği kaydedildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkokapan-2' operasyonunun bilinmeyen detayları ortaya çıktı. Şebekenin Esenyurt'taki “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssü polis tarafından deşifre edilirken, toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram gelen metamfetamin işaretli 6 kovada bulundu. Metanfetaminleri bulmak için polis tam 2 bin 500 kovayı tek tek inceledi.
Bakan Ali Yerlikaya duyurmuştu
Büyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine karşı 6 Aralık'ta Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssüne ve bir depoya operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 2'si yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından “NARKOKAPAN-2” adı verilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, 95 kilo 500 gramı metamfetamin, 73 kilo 760 gramı kokain olmak üzere toplam daralı ağırlığı 169 kilo 260 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, yakalanan 8 zehir tacirlerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Uyuşturucu aktarma merkezi kurmuşlar
Operasyonda polisin teknik ve fiziki takibinde olan bir şebekenin, Esenyurt'ta “tır garajı” görünümlü uyuşturucu lojistik üssü teknik ve fiziki takip altına alındı. Şebekenin, söz konusu uyuşturucu aktarma merkezine her tırı içeri sokmadığını fark eden polis, bölgeyi tamamen mercek altına aldı. Operasyon timleri, bir süre sonra kendi kontrollerindeki bir tırı park etmesi için adrese gönderdi. Gönderilen tır şebeke tarafından kabul edilmeyince operasyonun düğmesine basıldı. Uyuşturucu üssüne ani baskın yapan narkotik polisi, 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Depoda dedektör köpekle yapılan aramalarda tırda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Köpeğin yakıt tankına yoğunlaşması üzerine özel yapılmış tank elektrikli testereyle kesildiğinde içine zulalanmış 73 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis, aynı deponun bir başka bölümünde ise 1 milyon 16 bin 400 adet uyuşturucu hap daha ele geçirdi.
2 bin 500 boya kovası tek tek incelendi
Aynı gün Başakşehir'de bir başka operasyonda ise belirlenen bir depoya baskın yapan polis, depodaki 2 bin 500 boya kovasını tek tek inceledi. Saatler süren aramalar sonucunda içinde metanfetamin bulunan işaretli 6 kova tespit edildi. Gizlenen uyuşturucu, 6 kovanın kenarına yapılmış işareti fark eden bir kadın narkotik polisi tarafından ortaya çıkarıldı. El konulan uyuşturucu maddeler, emniyete götürülürken, burada 3 şebeke mensubu gözaltına alındı.
İki ayrı soruşturma kapsamında yakalanan 2'si yabancı uyruklu toplam 8 şüpheli 7 Aralık'ta çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak gözaltına alındı.