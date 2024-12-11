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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-bayraktar-ulkemizin-70-yillik-nukleer-enerji-hayalini-akkuyu-nukleer-guc-santrali-ile-gercegi-1091426930.html
Bakan Bayraktar: Ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeği dönüştürüyoruz
Bakan Bayraktar: Ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeği dönüştürüyoruz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar , TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamasında, tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin 70 yıllık nükleer enerji... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T23:58+0300
2024-12-11T23:58+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı. Nükleer enerjinin arz güvenliği ve iklim hedefleri açısından önemine değinen Bayraktar, “Bu nedenle ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizle gerçeği dönüştürüyoruz. Dünyadaki en büyük nükleer güç santral şantiyesi olan Akkuyu'da tüm ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak dört nükleer reaktörün inşası aynı anda devam ediyor" dedi.Santralin ilk ünitesinin en kısa zamanda tüm engellemelere rağmen devreye alınacağını belirten Bakan Bayraktar, şu cümleleri kaydetti:'Şırnak'ın adı artık terörle değil, üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılmaktadır'Petrol konusunda Bayraktar, “En önemli ithalat kalemlerimizden biri olan petrolde ise zorlu bir coğrafyada bir zamanlar terör lafı var. Gidilemeyen, girilemeyen Şırnak Gabar'da Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol rezervini, bu keşifle birlikte Şırnak'ın adı artık terörle değil, üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılmaktadır. Gabar'da üretimin arttırılması ve yeni sahalarda arama çalışmaları için Ankara'dan İzmir'e kadar bir mesafeye denk gelen toplam 540 kilometre yol yaptı. Buradaki üretimimizi son bir yıl içerisinde 2.5 kat arttırarak bugün itibariyle 61 bin var. Sondaj faaliyetlerimizi devam ettirerek 2025 yılında 145 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında ulaştığımız 160 bin varil üzerindeki günlük üretimimizle 6.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabiliyoruz” dedi.'Madenciliğin çevreyle, doğayla ilgili boyutunu asla göz ardı etmiyoruz'Bayraktar, madencilik yatırımlarının özellikle ilgili yerel ekonomiye önemli bir katkı sağladığını söyleyerek, “İstihdam oluşturur ve sosyal refahı arttırır. Bugün madencilik sektörü olarak biz 155 bin emekçimizle büyük bir aileyiz. Madenlerimizin güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini temin edebilmek için arama faaliyetlerinden üretim süreçlerine kadar her aşamada radar, sonar, drone, elektronik takip ve dijital uyarı sistemleri gibi farklı teknolojileri kullanarak kapsamlı denetimler yapıyoruz. Bu çerçevede 2024 Kasım sonu itibariyle yaptığımız denetim sayısı 8 bin 546’ya ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin saha denetimi gerçekleştirmiş olacağız. Faaliyeti tamamlanan maden sahalarının rehabilite edilmesi temel öncelik onlarımızdan bir tanesi. Madenciliğin çevreyle, doğayla ilgili boyutunu asla göz ardı etmiyoruz. Aslında bunu sadece bugünün sorumluluğu değil aynı zamanda gelecek nesilleri olan bir borç olarak görüyoruz. Onun için çevreyle uyumlu, çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte madencilik anlayışını benimsiyoruz. Madencilik faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanları yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 45 ilde 9 bin hektar rehabilitasyon alımına 21 milyon ağaç diktik. Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt dışı hasta içindeki yeri 20 yıl içinde bugünkü fiyatlarla 65 milyar liradan 270 milyar liraya yıllık maden ihracatımızı ise aynı sürede AK Parti iktidarları döneminde 7 kat artırarak 5.7 milyar dolara yükselttik” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-rusyadan-gaz-akisini-etkileyecek-her-turlu-karara-1090989409.html
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akkuyu, tbmm, sinop, şırnak, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu ngs, alparslan bayraktar
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Bakan Bayraktar: Ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeği dönüştürüyoruz

23:58 11.12.2024
© AA / Akkuyu Nükleer AŞMersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA / Akkuyu Nükleer AŞ
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar , TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamasında, tüm engellemelere rağmen Türkiye'nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile gerçeğe dönüştürdüklerini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı.
Nükleer enerjinin arz güvenliği ve iklim hedefleri açısından önemine değinen Bayraktar, “Bu nedenle ülkemizin 70 yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizle gerçeği dönüştürüyoruz. Dünyadaki en büyük nükleer güç santral şantiyesi olan Akkuyu'da tüm ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak dört nükleer reaktörün inşası aynı anda devam ediyor" dedi.
Santralin ilk ünitesinin en kısa zamanda tüm engellemelere rağmen devreye alınacağını belirten Bakan Bayraktar, şu cümleleri kaydetti:

Akkuyu sahasında şu anda 30 binin üzerinde insan çalışıyor. Santral tamamen devreye alındığında da 4 bin kişiye sürekli bir şekilde istihdam sağlayacak. Diğer taraftan Sinop ve Trakya Nükleer Güç Santrali projelerimiz ve küçük modüler reaktörlere yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımız kısa bir süre içinde uluslararası düzeyde yetkililik kazanmalıdır.

'Şırnak'ın adı artık terörle değil, üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılmaktadır'

Petrol konusunda Bayraktar, “En önemli ithalat kalemlerimizden biri olan petrolde ise zorlu bir coğrafyada bir zamanlar terör lafı var. Gidilemeyen, girilemeyen Şırnak Gabar'da Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol rezervini, bu keşifle birlikte Şırnak'ın adı artık terörle değil, üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılmaktadır. Gabar'da üretimin arttırılması ve yeni sahalarda arama çalışmaları için Ankara'dan İzmir'e kadar bir mesafeye denk gelen toplam 540 kilometre yol yaptı. Buradaki üretimimizi son bir yıl içerisinde 2.5 kat arttırarak bugün itibariyle 61 bin var. Sondaj faaliyetlerimizi devam ettirerek 2025 yılında 145 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışında ulaştığımız 160 bin varil üzerindeki günlük üretimimizle 6.4 milyon aracın ihtiyacını karşılayabiliyoruz” dedi.

'Madenciliğin çevreyle, doğayla ilgili boyutunu asla göz ardı etmiyoruz'

Bayraktar, madencilik yatırımlarının özellikle ilgili yerel ekonomiye önemli bir katkı sağladığını söyleyerek, “İstihdam oluşturur ve sosyal refahı arttırır. Bugün madencilik sektörü olarak biz 155 bin emekçimizle büyük bir aileyiz. Madenlerimizin güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini temin edebilmek için arama faaliyetlerinden üretim süreçlerine kadar her aşamada radar, sonar, drone, elektronik takip ve dijital uyarı sistemleri gibi farklı teknolojileri kullanarak kapsamlı denetimler yapıyoruz. Bu çerçevede 2024 Kasım sonu itibariyle yaptığımız denetim sayısı 8 bin 546’ya ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin saha denetimi gerçekleştirmiş olacağız. Faaliyeti tamamlanan maden sahalarının rehabilite edilmesi temel öncelik onlarımızdan bir tanesi. Madenciliğin çevreyle, doğayla ilgili boyutunu asla göz ardı etmiyoruz. Aslında bunu sadece bugünün sorumluluğu değil aynı zamanda gelecek nesilleri olan bir borç olarak görüyoruz. Onun için çevreyle uyumlu, çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte madencilik anlayışını benimsiyoruz. Madencilik faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanları yeniden doğaya kazandırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 45 ilde 9 bin hektar rehabilitasyon alımına 21 milyon ağaç diktik. Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt dışı hasta içindeki yeri 20 yıl içinde bugünkü fiyatlarla 65 milyar liradan 270 milyar liraya yıllık maden ihracatımızı ise aynı sürede AK Parti iktidarları döneminde 7 kat artırarak 5.7 milyar dolara yükselttik” ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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