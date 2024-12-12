‘Suriye’de pek çok zorluk var, halkın muazzam bir çaba göstermesi gerekiyor’
08:46 12.12.2024 (güncellendi: 08:56 12.12.2024)
© AP Photo / Hussein MallaSuriye
© AP Photo / Hussein Malla
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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Bereket, tüm zorluklara rağmen Suriyelilerin geçmişe sünger çekme, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla saygı ve karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler kurmak istediğini belirtti.
SMDK Başkan Yardımcısı Abdulmecid Bereket, Sputnik’e açıklamasında, Suriye’deki mevcut durumu anlattı.
Suriye halkının “kaosu durdurmak ve devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ya da en azından geriye kalanları korumak için siyasi, örgütsel ve idari düzeylerde muazzam bir çaba göstermesi” gerektiğini kaydeden Bereket, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
İstikrarlı ve güvenli bir ortama sahip modern bir devlet inşa etmenin önünde pek çok zorluk bulunuyor. Ancak tüm bunlara rağmen Suriyeliler geçmişe sünger çekme ve bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla saygı ve karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkiler kurma arzularını bir kez daha teyit ediyor. Suriye muhalefetini ve tüm halkı temsil eden Ulusal Koalisyon, verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin gerçek garantörü. Siyasi çözüm, 2245 sayılı kararın uygulanmasını gerekiyor. Bu kararın önemi Ulusal Koalisyon tarafından da vurgulanıyor, zira bu karar nihai olarak Suriyelilere kendilerini kimin yöneteceğini, yönetim biçimini ve tarzını seçme özgürlüğü veriyor.
Koalisyonda on beşten fazla halk grubu temsilcisinin bulunduğunu anımsatan Bereket, bazı grupların Cenevre'de önceki Suriye rejimi ile müzakere eden blokta yer aldığını, bazı grup temsilcilerinin de anayasa komitesinde bulunduğunu, dolayısıyla Suriye muhalefetinin siyasi ve askeri kolları arasında bir entegrasyonun olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Genel olarak Suriye'deki askeri eylemler devam ediyor ve silahlı muhalif güçler çok sayıda cephede savaşıyor. Bugün Fırat'ın doğusunda bir yandan HTŞ ve müttefik güçleri, diğer yandan terör gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor ve bazı bölgelerde nehrin batısında bile çatışmalar devam ediyor. Mevcut durum istikrarlı değil ve bu nedenle siyasi bir geçişin sağlanması için geçici bir acil durum yönetim organına ihtiyaç duyuluyor.