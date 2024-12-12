https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/suriyede-pek-cok-zorluk-var-halkin-muazzam-bir-caba-gostermesi-gerekiyor-1091433630.html

‘Suriye’de pek çok zorluk var, halkın muazzam bir çaba göstermesi gerekiyor’

‘Suriye’de pek çok zorluk var, halkın muazzam bir çaba göstermesi gerekiyor’

Sputnik Türkiye

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkan Yardımcısı Bereket, tüm zorluklara rağmen Suriyelilerin geçmişe sünger çekme, bölgesel ve... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T08:46+0300

2024-12-12T08:46+0300

2024-12-12T08:56+0300

dünya

suriye

suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu (smdk)

smdk

ulusal koalisyon

cenevre

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SMDK Başkan Yardımcısı Abdulmecid Bereket, Sputnik’e açıklamasında, Suriye’deki mevcut durumu anlattı.Suriye halkının “kaosu durdurmak ve devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ya da en azından geriye kalanları korumak için siyasi, örgütsel ve idari düzeylerde muazzam bir çaba göstermesi” gerektiğini kaydeden Bereket, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Koalisyonda on beşten fazla halk grubu temsilcisinin bulunduğunu anımsatan Bereket, bazı grupların Cenevre'de önceki Suriye rejimi ile müzakere eden blokta yer aldığını, bazı grup temsilcilerinin de anayasa komitesinde bulunduğunu, dolayısıyla Suriye muhalefetinin siyasi ve askeri kolları arasında bir entegrasyonun olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/abd-medyasindan-iddia-hamas-israil-guclerinin-gazzede-kalmasina-izin-verecek-mi-1091431780.html

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suriye, suriye muhalif ve devrimci güçler ulusal koalisyonu (smdk), smdk, ulusal koalisyon, cenevre