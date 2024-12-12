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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/abd-medyasindan-iddia-hamas-israil-guclerinin-gazzede-kalmasina-izin-verecek-mi-1091431780.html
ABD medyasından iddia: Hamas, İsrail güçlerinin Gazze’de kalmasına izin verecek mi?
ABD medyasından iddia: Hamas, İsrail güçlerinin Gazze’de kalmasına izin verecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD medyası, Hamas’ın ilk kez, ateşkes sağlandıktan sonra İsrail güçlerinin geçici olarak Gazze Şeridi'nde kalmasına izin verecek bir anlaşmayı kabul... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T07:33+0300
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Wall Street Journal gazetesi, Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelere aracılık yapan kişilere dayandırdığı haberinde, Filistinli Hamas hareketinin olası ateşkes sağlandıktan sonra İsrail güçlerinin, Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru ile bölgeyi ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda kalmasına izin vereceğini ve ayrıca Refah sınır kapısındaki varlığından vazgeçeceğini yazdı.Haberde, “Örgüt ilk kez aracılara, çatışmalar durduğunda İsrail güçlerinin geçici olarak Gazze'de kalmasına izin verecek bir anlaşmayı kabul edeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.Hamas’ın, ateşkes anlaşmasına varılması durumunda, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu serbest bırakacağı rehinelerin listesini de sunduğu bildirildi.Olası anlaşma kapsamında, tarafların 60 günlük bir ateşkes dönemini değerlendirdiği, Hamas’ın bu süre içinde elindeki 30 kadar rehineyi serbest bırakacağı, buna karşılık İsrail’in de bazı Filistinli tutukluları serbest bırakacağı ve bölgeye insani yardım akışının artmasına izin vereceği belirtildi.Aracıların sözlerine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan söz konusu anlaşmanın imzalanması amacıyla bu hafta İsrail, Mısır ve Katar’a gidecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bm-genel-kurulu-gazzede-derhal-ateskes-ve-esirlerin-kosulsuz-serbest-birakilmasi-kararini-onayladi-1091429866.html
israil
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ortadoğu, israil, gazze, hamas, abd, jake sullivan, mısır, katar, gazze şeridi, ateşkes, israil ordusu, refah sınır kapısı, philadelphi koridoru
ortadoğu, israil, gazze, hamas, abd, jake sullivan, mısır, katar, gazze şeridi, ateşkes, israil ordusu, refah sınır kapısı, philadelphi koridoru

ABD medyasından iddia: Hamas, İsrail güçlerinin Gazze’de kalmasına izin verecek mi?

07:33 12.12.2024 (güncellendi: 07:41 12.12.2024)
© AP Photo / Hatem MoussaABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri destek sağladı
ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri destek sağladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
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ABD medyası, Hamas’ın ilk kez, ateşkes sağlandıktan sonra İsrail güçlerinin geçici olarak Gazze Şeridi'nde kalmasına izin verecek bir anlaşmayı kabul edebileceğini açıkladığını öne sürdü.
Wall Street Journal gazetesi, Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelere aracılık yapan kişilere dayandırdığı haberinde, Filistinli Hamas hareketinin olası ateşkes sağlandıktan sonra İsrail güçlerinin, Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru ile bölgeyi ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda kalmasına izin vereceğini ve ayrıca Refah sınır kapısındaki varlığından vazgeçeceğini yazdı.
Haberde, “Örgüt ilk kez aracılara, çatışmalar durduğunda İsrail güçlerinin geçici olarak Gazze'de kalmasına izin verecek bir anlaşmayı kabul edeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.
Hamas’ın, ateşkes anlaşmasına varılması durumunda, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu serbest bırakacağı rehinelerin listesini de sunduğu bildirildi.
Olası anlaşma kapsamında, tarafların 60 günlük bir ateşkes dönemini değerlendirdiği, Hamas’ın bu süre içinde elindeki 30 kadar rehineyi serbest bırakacağı, buna karşılık İsrail’in de bazı Filistinli tutukluları serbest bırakacağı ve bölgeye insani yardım akışının artmasına izin vereceği belirtildi.
Aracıların sözlerine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan söz konusu anlaşmanın imzalanması amacıyla bu hafta İsrail, Mısır ve Katar’a gidecek.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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