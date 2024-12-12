https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/abd-medyasindan-iddia-hamas-israil-guclerinin-gazzede-kalmasina-izin-verecek-mi-1091431780.html

ABD medyasından iddia: Hamas, İsrail güçlerinin Gazze’de kalmasına izin verecek mi?

ABD medyasından iddia: Hamas, İsrail güçlerinin Gazze’de kalmasına izin verecek mi?

Sputnik Türkiye

ABD medyası, Hamas’ın ilk kez, ateşkes sağlandıktan sonra İsrail güçlerinin geçici olarak Gazze Şeridi'nde kalmasına izin verecek bir anlaşmayı kabul... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T07:33+0300

2024-12-12T07:33+0300

2024-12-12T07:41+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

gazze

hamas

abd

jake sullivan

mısır

katar

gazze şeridi

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Wall Street Journal gazetesi, Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelere aracılık yapan kişilere dayandırdığı haberinde, Filistinli Hamas hareketinin olası ateşkes sağlandıktan sonra İsrail güçlerinin, Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru ile bölgeyi ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda kalmasına izin vereceğini ve ayrıca Refah sınır kapısındaki varlığından vazgeçeceğini yazdı.Haberde, “Örgüt ilk kez aracılara, çatışmalar durduğunda İsrail güçlerinin geçici olarak Gazze'de kalmasına izin verecek bir anlaşmayı kabul edeceğini bildirdi” ifadesine yer verildi.Hamas’ın, ateşkes anlaşmasına varılması durumunda, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu serbest bırakacağı rehinelerin listesini de sunduğu bildirildi.Olası anlaşma kapsamında, tarafların 60 günlük bir ateşkes dönemini değerlendirdiği, Hamas’ın bu süre içinde elindeki 30 kadar rehineyi serbest bırakacağı, buna karşılık İsrail’in de bazı Filistinli tutukluları serbest bırakacağı ve bölgeye insani yardım akışının artmasına izin vereceği belirtildi.Aracıların sözlerine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan söz konusu anlaşmanın imzalanması amacıyla bu hafta İsrail, Mısır ve Katar’a gidecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bm-genel-kurulu-gazzede-derhal-ateskes-ve-esirlerin-kosulsuz-serbest-birakilmasi-kararini-onayladi-1091429866.html

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mısır

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ortadoğu, israil, gazze, hamas, abd, jake sullivan, mısır, katar, gazze şeridi, ateşkes, israil ordusu, refah sınır kapısı, philadelphi koridoru