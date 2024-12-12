https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sozlesmeli-memur-isci-alimlari-ilani-yayimlandi-kamu-personel-alimi-yapacak-kurumlar-listesi-belli-1091434642.html

Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi belli oldu: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı

Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi belli oldu: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı

Sputnik Türkiye

KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı. İlanların büyük çoğunluğunda KPSS şartı aransa da Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi KPSS... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T09:41+0300

2024-12-12T09:41+0300

2024-12-12T10:36+0300

türkiye

kpss

kpss

işçi

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Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS'li ve KPSS’siz personel alımı yapılıyor. Kamuda çalışmak üzere başvuruda bulunacaklar memur alımı yapacak kurumların branş dağılımı ve şartlarını araştırıyor. KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları 2024Peki, kamu personeli alım ne zaman? Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralıkİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 AralıkMersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 AralıkTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 AralıkDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 AralıkSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 AralıkTÜBİTAK işçi alacak 10-31 AralıkTürkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 AralıkKarabük Üniversitesi personel alacak 11-25 AralıkErciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 AralıkEge Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 AralıkSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 AralıkKarayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 AralıkTürk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 AralıkEge Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 AralıkMaden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 AralıkTürk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 AralıkSahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 AralıkSağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 AralıkBoğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 AralıkYukardaki ilanlar dışında da kamu personel alımı sitesinde güncellemeler ile beraber yeni ilanlar oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/saglik-bakanligi-26-bin-673-saglik-personeli-alimi-yapacak-basvurular-ne-zaman-sartlar-neler-1091347828.html

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