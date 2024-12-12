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Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi belli oldu: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı
Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi belli oldu: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı
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KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı. İlanların büyük çoğunluğunda KPSS şartı aransa da Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi KPSS... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T09:41+0300
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Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS'li ve KPSS’siz personel alımı yapılıyor. Kamuda çalışmak üzere başvuruda bulunacaklar memur alımı yapacak kurumların branş dağılımı ve şartlarını araştırıyor. KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları 2024Peki, kamu personeli alım ne zaman? Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralıkİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 AralıkMersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 AralıkTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 AralıkDevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 AralıkSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 AralıkTÜBİTAK işçi alacak 10-31 AralıkTürkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 AralıkKarabük Üniversitesi personel alacak 11-25 AralıkErciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 AralıkEge Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 AralıkSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 AralıkKarayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 AralıkTürk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 AralıkEge Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 AralıkMaden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 AralıkTürk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 AralıkSahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 AralıkSağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 AralıkBoğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 AralıkYukardaki ilanlar dışında da kamu personel alımı sitesinde güncellemeler ile beraber yeni ilanlar oluşuyor.
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Kamu personel alımı yapacak kurumlar listesi belli oldu: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı

09:41 12.12.2024 (güncellendi: 10:36 12.12.2024)
© AAPersonel - iş - atama - çalışma
Personel - iş - atama - çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı. İlanların büyük çoğunluğunda KPSS şartı aransa da Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi KPSS şartı aranmayan ilanlar da var.
Kamu kurumları işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS'li ve KPSS’siz personel alımı yapılıyor. Kamuda çalışmak üzere başvuruda bulunacaklar memur alımı yapacak kurumların branş dağılımı ve şartlarını araştırıyor.

KPSS'li ve KPSS'siz kamu personeli alım ilanları 2024

Peki, kamu personeli alım ne zaman? Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar:
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçi ve uzakyol birinci zabiti alacak 9-13 Aralık
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 10-24 Aralık
Mersin Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11 - 25 Aralık
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel alacak 10-16 Aralık
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak 10-25 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı personel alacak 12-26 Aralık
TÜBİTAK işçi alacak 10-31 Aralık
Türkiye Rayalı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. eski hükümlü işçi alacak 9-13 Aralık
Karabük Üniversitesi personel alacak 11-25 Aralık
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 11-25 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-20 Aralık
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı meslek personel yardımcısı alacak 12-26 Aralık
Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alacak 9-13 Aralık
Türk-Alman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 9-23 Aralık
Ege Üniversitesi sözleşmeli gemi adamı alacak 9-20 Aralık
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alacak 16-22 Aralık
Türk Standartları Enstitüsü bilişim personeli alacak 12-22 Aralık
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacak 16-20 Aralık
Sağlık Bakanlığı sağlık uzman yardımcısı alacak 9-13 Aralık
Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak 5-19 Aralık
Yukardaki ilanlar dışında da kamu personel alımı sitesinde güncellemeler ile beraber yeni ilanlar oluşuyor.
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