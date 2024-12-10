https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/saglik-bakanligi-26-bin-673-saglik-personeli-alimi-yapacak-basvurular-ne-zaman-sartlar-neler-1091347828.html
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T09:37+0300
2024-12-10T09:37+0300
2024-12-10T09:37+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
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sözleşmeli personel
personel alımı
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. İstihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu ancak alımın net tarihi henüz açıklanmadı.Sağlık Bakanlığı personel alımıResmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı tam olarak 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak.Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı. Bakanlık tarafından söz konusu personel alımı için tarih açıklaması henüz yapılmadı. Bakanlık tarafından yayımlanacak olan personel alımı kılavuzunun ardından başvuruların başlaması bekleniyor.Kadro ve branşlar belli olduYayımlanan kararda istihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Buna göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/tse-personel-alimi-icin-yarin-son-kimler-basvurabilir-aranan-sartlar-neler-nasil-basvuru-1091312902.html
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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartları merak ediyor. İstihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. İstihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu ancak alımın net tarihi henüz açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı personel alımı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı tam olarak 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı. Bakanlık tarafından söz konusu personel alımı için tarih açıklaması henüz yapılmadı. Bakanlık tarafından yayımlanacak olan personel alımı kılavuzunun ardından başvuruların başlaması bekleniyor.
Kadro ve branşlar belli oldu
Yayımlanan kararda istihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Buna göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.