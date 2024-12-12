https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sophia-tarikati-lideri-yeliz-ergun-hakkinda-suc-duyurusu-sorusturma-baslatildi-1091441376.html

'Sophia Tarikatı' lideri Yeliz Ergün hakkında suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

'Sophia Tarikatı' lideri Yeliz Ergün hakkında suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kendisini kişisel gelişim uzmanı ve Sophia Tarikatı lideri olarak tanıtan Yeliz Ergün hakkında soruşturma başlatıldı. Ve 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T11:24+0300

2024-12-12T11:24+0300

2024-12-12T13:01+0300

türkiye

yeşim salkım

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

yeliz ergün

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Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında “dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Ergün, sosyal medyada verdiği 'tavsiyelerle' büyük tepki çekmişti. Kendisini kişisel gelişim uzmanı ve spritüel danışman olarak tanıtan Yeliz Ergün, sosyal medya üzerinden aile ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla büyük tepki çekmişti. Gazetepencere'den Caner Taşpınar'ın özel haberine göre, çok sayıda sosyal medya kullanıcı küçük çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaptığı gerekçesiyle Ergün'ü suçlarken, insanların duygusal ve finansal manipülasyon yaptığı kaydedildi. Ergün, sosyal medya platformlarında yayınladığı videolarla, özellikle 18 yaş altındaki gençlere yönelik “Nasıl zengin olunur?” gibi vaatlerde bulunurken, verdiği eğitimlerde, birey olmanın ancak aile bağlarını koparmakla mümkün olduğunu söyledi. Yeşim Salkım'dan 'içinden geçeceğim kızım senin' tepkisi Ergün hakkındaki en sert tepkilerden biri de ünlü şarkıcı Yeşil Salkım'dan geldi. Salkın 'kutsal rahibe' dediği Ergün'e, 'İçinden geçeceğim kızım senin' diye seslenmişti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı da Salkım'a hak vermişti. Dolandırıcılık, cinsel istismar ve intihara yönlendirme suçlamaları Yeliz Ergün'ün faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatıldı. “Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri” olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında “dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/selin-cigercinin-56-milyar-liralik-islemden-vergi-kacirdigi-tespit-edildi-1091422269.html

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