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Selin Ciğerci'nin 5.6 milyar liralık işlemden vergi kaçırdığı tespit edildi
Selin Ciğerci'nin 5.6 milyar liralık işlemden vergi kaçırdığı tespit edildi
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın hakkında açılan kara para soruşturmasında savcılık yurt dışı yasağı kararını açıkladı... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kara para soruşturması açılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.2023 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında kara para soruşturma dosyası açılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturmada yeni ortaya çıkan vergi denetim raporunda 2021-2023 yılları arasında Selin Ciğerci'nin 4 kozmetik şirketi hesabında kaynağı bilinmeyen 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı tespit edildi. Selin Ciğerci'nin bireysel hesabında ise 2.6 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Karı yüzde 50 oranında belirlendiSosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, satış gelirlerini yüksek göstererek yüksek karlılık oranı elde ettiği iddia edildi. Rapora göre diğer kozmetik firmaları yüzde 4 kar elde ederken, Selin Ciğerci yüzde 50 kar açıkladı. Soruşturmada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın yanı sıra aile üyeleri de dahil olmak üzere 9 şüpheli olduğu açıklandı. Savcılık kararıyla Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve şirket müdürü olan bir kişi hakkında yurt dışı yasağı getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/selin-cigerci-kara-para-aklamada-benim-adim-varsa-bana-muebbet-hapis-cezasi-verin--1076756872.html
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selin ciğerci, gökhan çıra, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, vergi beyanı, kara para aklama
selin ciğerci, gökhan çıra, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi cezası, vergi denetim kurulu, vergi beyannamesi, vergi beyanı, kara para aklama

Selin Ciğerci'nin 5.6 milyar liralık işlemden vergi kaçırdığı tespit edildi

20:43 11.12.2024 (güncellendi: 20:48 11.12.2024)
© Fotoğraf : TwitterSelin Ciğerci
Selin Ciğerci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın hakkında açılan kara para soruşturmasında savcılık yurt dışı yasağı kararını açıkladı. 2023 yılında başlatılan soruşturmada vergi denetim raporu ortaya çıkarken Selin Ciğerci'nin 4 şirketi ve bireysel hesabında 5.6 milyarlık kaynağı bilinmeyen işlem tespit edildi.
Kara para soruşturması açılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.
2023 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında kara para soruşturma dosyası açılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturmada yeni ortaya çıkan vergi denetim raporunda 2021-2023 yılları arasında Selin Ciğerci'nin 4 kozmetik şirketi hesabında kaynağı bilinmeyen 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı tespit edildi. Selin Ciğerci'nin bireysel hesabında ise 2.6 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

Karı yüzde 50 oranında belirlendi

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, satış gelirlerini yüksek göstererek yüksek karlılık oranı elde ettiği iddia edildi. Rapora göre diğer kozmetik firmaları yüzde 4 kar elde ederken, Selin Ciğerci yüzde 50 kar açıkladı. Soruşturmada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın yanı sıra aile üyeleri de dahil olmak üzere 9 şüpheli olduğu açıklandı. Savcılık kararıyla Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve şirket müdürü olan bir kişi hakkında yurt dışı yasağı getirildi.
Selin Ciğerci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
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Selin Ciğerci: Kara para aklamada benim adım varsa bana müebbet hapis cezası verin
26 Ekim 2023, 15:15
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