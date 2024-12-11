https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/selin-cigercinin-56-milyar-liralik-islemden-vergi-kacirdigi-tespit-edildi-1091422269.html

Selin Ciğerci'nin 5.6 milyar liralık işlemden vergi kaçırdığı tespit edildi

Selin Ciğerci'nin 5.6 milyar liralık işlemden vergi kaçırdığı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra'nın hakkında açılan kara para soruşturmasında savcılık yurt dışı yasağı kararını açıkladı... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

selin ciğerci

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Kara para soruşturması açılan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.2023 yılında sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra hakkında kara para soruşturma dosyası açılmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturmada yeni ortaya çıkan vergi denetim raporunda 2021-2023 yılları arasında Selin Ciğerci'nin 4 kozmetik şirketi hesabında kaynağı bilinmeyen 3 milyar liraya yakın girdi-çıktı tespit edildi. Selin Ciğerci'nin bireysel hesabında ise 2.6 milyar liralık işlem hacmi belirlendi. Karı yüzde 50 oranında belirlendiSosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, satış gelirlerini yüksek göstererek yüksek karlılık oranı elde ettiği iddia edildi. Rapora göre diğer kozmetik firmaları yüzde 4 kar elde ederken, Selin Ciğerci yüzde 50 kar açıkladı. Soruşturmada Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın yanı sıra aile üyeleri de dahil olmak üzere 9 şüpheli olduğu açıklandı. Savcılık kararıyla Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve şirket müdürü olan bir kişi hakkında yurt dışı yasağı getirildi.

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