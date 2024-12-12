https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/son-yagislar-nasil-etkiledi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-aciklandi-1091439092.html

Son yağışlar nasıl etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı

Son yağışlar nasıl etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da son iki haftadaki yağışlar, baraj doluluk oranlarında bir nebze artış sağladı. İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 29 Kasım’da yüzde 28.3 olan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

baraj

baraj doluluk

yağış

sağanak yağış

istanbul

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İstanbul’da uzun süredir yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeylere düşmesine neden olmuştu. Ancak son iki haftada etkili olan yağışlar, doluluk oranlarında hafif bir artış sağladı. İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, barajların doluluk oranı yüzde 29.92 olarak ölçüldü. Bu oran, 29 Kasım’da kaydedilen yüzde 28.3 seviyesinden küçük de olsa bir toparlanmaya işaret ediyor.İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle:En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?Elmalı Barajı, yüzde 66.98 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken, Pabuçdere yüzde 7.34 ile en düşük seviyede yer alıyor.Uzmanlar, doluluk oranlarındaki artışın sevindirici olduğunu ancak bu miktarın İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını belirtiyor.

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