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Son yağışlar nasıl etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı
Son yağışlar nasıl etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da son iki haftadaki yağışlar, baraj doluluk oranlarında bir nebze artış sağladı. İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 29 Kasım’da yüzde 28.3 olan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da uzun süredir yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeylere düşmesine neden olmuştu. Ancak son iki haftada etkili olan yağışlar, doluluk oranlarında hafif bir artış sağladı. İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, barajların doluluk oranı yüzde 29.92 olarak ölçüldü. Bu oran, 29 Kasım’da kaydedilen yüzde 28.3 seviyesinden küçük de olsa bir toparlanmaya işaret ediyor.İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle:En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?Elmalı Barajı, yüzde 66.98 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken, Pabuçdere yüzde 7.34 ile en düşük seviyede yer alıyor.Uzmanlar, doluluk oranlarındaki artışın sevindirici olduğunu ancak bu miktarın İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını belirtiyor.
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Son yağışlar nasıl etkiledi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı

11:11 12.12.2024
© AAİstanbul'daki barajların doluluk oranı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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İstanbul’da son iki haftadaki yağışlar, baraj doluluk oranlarında bir nebze artış sağladı. İSKİ’nin açıkladığı verilere göre, 29 Kasım’da yüzde 28.3 olan doluluk oranı, bugün yüzde 30'a yaklaştı.
İstanbul’da uzun süredir yaşanan kuraklık, barajlardaki su seviyelerinin kritik düzeylere düşmesine neden olmuştu. Ancak son iki haftada etkili olan yağışlar, doluluk oranlarında hafif bir artış sağladı. İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, barajların doluluk oranı yüzde 29.92 olarak ölçüldü. Bu oran, 29 Kasım’da kaydedilen yüzde 28.3 seviyesinden küçük de olsa bir toparlanmaya işaret ediyor.

İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli: Yüzde 32.32
Darlık: Yüzde 29.41
Elmalı: Yüzde 66.98
Terkos: Yüzde 34.38
Alibey: Yüzde 15.06
Büyükçekmece: Yüzde 29.76
Sazlıdere: Yüzde 35.91
Istırancalar: Yüzde 41.26
Kazandere: Yüzde 10.35
Pabuçdere: Yüzde 7.34

En yüksek ve en düşük doluluk oranı hangi barajda?

Elmalı Barajı, yüzde 66.98 doluluk oranıyla en yüksek seviyede bulunurken, Pabuçdere yüzde 7.34 ile en düşük seviyede yer alıyor.
Uzmanlar, doluluk oranlarındaki artışın sevindirici olduğunu ancak bu miktarın İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını belirtiyor.
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