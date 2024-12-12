https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-cekoslavakyanin-kaderini-yasayabilir-1091438374.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Çekoslavakya'nın kaderini yaşayabilir

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna, Çekoslavakya'nın kaderini yaşayabilir

Sputnik Türkiye

Çatışmanın sonunda Ukrayna'nın başına Çekoslavakya'nın içine düştüğü durumun gelebileceği uyarısında bulunan Fico, krizin Kiev için güzel sona eremeyeceğini ve... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T10:32+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın 1938 yılında bölünen Çekoslavakya'nın kaderini yaşayabileceğini söyledi.Resmi ziyaret için Brezilya'da bulunan Fico, Folha de S.Paulo gazetesine verdiği röportajda Ukrayna kriziyle ilgili görüşlerini paylaştı.Ukrayna'nın Batı'nın kendisini bu duruma getirmesine müsaade ettiğini belirten Fico, "Batı'nın 'Beceremedik, bu nedenle Ukrayna'yı feda edelim' diyeceği an da gelecek. 1938 yılında Münih Anlaşması'yla Çekoslavakya'nın parçalandığı durum, Ukrayna'nın da başına gelebilir" dedi.Batı'nın Ukrayna çatışması aracılığıyla Rusya'yı zayıflatmak istediğini söyleyen Fico, ancak yaptırım politikasının çöktüğünü, Rusya'nın giderek daha fazla toprak kazandığını ve Kiev'in artık eli güçlü bir şekilde müzakere yapamayacağını vurguladı.'Ukrayna toprak kaybedecek ve NATO üyesi olamayacak'Slovakya Başbakanı, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın macerası olduğunu ve Kiev için güzel sona eremeyeceğini söyledi.Fico, çatışmanın sonunda Ukrayna'nın topraklarını kaybedeceğini ve NATO'ya davet edilmeyeceğini belirtti.Slovakya Başbakanı, görevde olduğu sürece Kiev'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğinin altını çizdi.Diğer AB ülkelerinin Slovakya'nın krize bakışını benimsemediğine de dikkat çeken Fico, "Ukrayna'daki savaş beni Avrupa ailesinin yüz karası yapan bir konu, zira diğer AB ülkelerinden farklı görüşlerim var" ifadelerini kullandı.'Büyük Zafer'in 80. yılında Moskova'ya gitmek kişisel borcum'SSCB'nin 2. Dünya Savaşı'nda (Büyük Anavatan Savaşı) Nazilere karşı kazandığı zaferin 2025 yılında 80. yılının kutlanacağını anımsatan Fico, bu önemli günde Moskova'yı ziyaret etmesinin kişisel borcu olduğunu söyledi.Slovakya halkının SSCB'nin Nazilerin yenilgiye uğratılmasında oynadığı rolü iyi bildiğini kaydeden Fico, "Sovyetler Birliği olmadan faşizm asla yenilgiye uğratılamazdı ve 2. Dünya Savaşı'nda asla zafer kazanılamazdı" diye ekledi.

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