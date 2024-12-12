https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sevgilisinin-yasi-basini-yakti-dubaide-17-yasindaki-genc-kizin-ingiliz-sevgilisi-hapse-atildi-1091461972.html
Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki genç bir yıl hapis cezası aldı
Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki genç bir yıl hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
Ailesiyle Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki gencin ülkesine dönmesi yasaklandı ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T17:04+0300
2024-12-12T17:04+0300
2024-12-12T17:12+0300
dünya
ingiltere
birleşik arap emirlikleri (bae)
londra
dubai
hapis cezası
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Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki Marcus Fakana, o sırada 17 yaşında olan bir kızla ilişki yaşadığı için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere, Londra'da yaşayan 18 yaşındaki Fakana, Ağustos ayında ailesiyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tatile çıkmıştı. Tatil yaparken başka bir Londralıyla tanışan Fakana, o zamanlar 17 yaşında olan kızla 'tatil aşkı' yaşadı. İngiltere'ye dönen kızın annesi kızının Dubai'de yaşadığı 'tatil aşkını' öğrenince 18 yaşındaki Marcus Fakana'yı Dubai polisine şikayet etti. Böylece, ailesiyle birlikte tatiline devam eden Fakana, kaldığı otel odasında Dubai polisi tarafından tutuklandı. Detained in Dubai'ye göre Fakana, üç gün boyunca kötü şöhretli el-Barsha polis karakolunda tutuldu, telefon görüşmesi yapamadı veya ailesiyle konuşamadı.Dubai'de, bir yetişkin 18 yaşından küçük biriyle cinsel ilişkiye girerse, küçük biriyle cinsel ilişkiye girmekten yargılanabilir.Ülkesine gönderilmesi için bağış kampanyası başlatılan Fakana'nın Eylül ayından beri Dubai'de tutulduğu, ve bir yıllık hapis cezasına itiraz edeceği söyleniyor. Fakana'nın ailesi, Dubai yöneticisi Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum'a Fakana'yı bağışlaması için bir dilekçe verdi. Ayrıca, hükümete kendisine daha güçlü destek sunması çağrısında bulunan bir dilekçe 40 binden fazla imza topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/unlu-sarkici-selena-gomez-nisanlandigini-duyurdu-1091444593.html
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ingiltere, birleşik arap emirlikleri (bae), londra, dubai, hapis cezası
ingiltere, birleşik arap emirlikleri (bae), londra, dubai, hapis cezası
Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki genç bir yıl hapis cezası aldı
17:04 12.12.2024 (güncellendi: 17:12 12.12.2024)
Ailesiyle Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki gencin ülkesine dönmesi yasaklandı ve 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dubai'de tatil yapan 18 yaşındaki Marcus Fakana, o sırada 17 yaşında olan bir kızla ilişki yaşadığı için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere, Londra'da yaşayan 18 yaşındaki Fakana, Ağustos ayında ailesiyle beraber Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tatile çıkmıştı. Tatil yaparken başka bir Londralıyla tanışan Fakana, o zamanlar 17 yaşında olan kızla 'tatil aşkı' yaşadı.
İngiltere'ye dönen kızın annesi kızının Dubai'de yaşadığı 'tatil aşkını' öğrenince 18 yaşındaki Marcus Fakana'yı Dubai polisine şikayet etti. Böylece, ailesiyle birlikte tatiline devam eden Fakana, kaldığı otel odasında Dubai polisi tarafından tutuklandı. Detained in Dubai'ye göre Fakana, üç gün boyunca kötü şöhretli el-Barsha polis karakolunda tutuldu, telefon görüşmesi yapamadı veya ailesiyle konuşamadı.
Dubai'de, bir yetişkin 18 yaşından küçük biriyle cinsel ilişkiye girerse, küçük biriyle cinsel ilişkiye girmekten yargılanabilir.
Ülkesine gönderilmesi için bağış kampanyası başlatılan Fakana'nın Eylül ayından beri Dubai'de tutulduğu, ve bir yıllık hapis cezasına itiraz edeceği söyleniyor. Fakana'nın ailesi, Dubai yöneticisi Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum'a Fakana'yı bağışlaması için bir dilekçe verdi. Ayrıca, hükümete kendisine daha güçlü destek sunması çağrısında bulunan bir dilekçe 40 binden fazla imza topladı.