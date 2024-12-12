https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/selvi-kilicdaroglundan-chp-atagi-takibi-birakti-1091445563.html

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan CHP atağı: Takibi bıraktı

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan CHP atağı: Takibi bıraktı

Sputnik Türkiye

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları ve CHP'nin sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T12:15+0300

2024-12-12T12:15+0300

2024-12-12T12:15+0300

türkiye

selvi kılıçdaroğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp kadın kolları

chp

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/02/1069064327_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e4051d029f3c5b7d26ddb00c2cac5646.jpg

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.Bir tek eşini takip ediyor2023 yılında Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için sosyal medya hesabı açan Selvi Kılıçdaroğlu o dönemde sadece eşini, CHP'yi ve CHP Kadın Kolları'nı takibe almıştı. Şimdi ise bu hesapları takibi bırakan Selvi Kılıçdaroğlu'nen tek takip ettiği isim eşi Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp kadın kolları, chp, sosyal medya