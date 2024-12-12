https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/selvi-kilicdaroglundan-chp-atagi-takibi-birakti-1091445563.html
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan CHP atağı: Takibi bıraktı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan CHP atağı: Takibi bıraktı
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları ve CHP'nin sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T12:15+0300
2024-12-12T12:15+0300
2024-12-12T12:15+0300
türkiye
selvi kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp kadın kolları
chp
sosyal medya
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.Bir tek eşini takip ediyor2023 yılında Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için sosyal medya hesabı açan Selvi Kılıçdaroğlu o dönemde sadece eşini, CHP'yi ve CHP Kadın Kolları'nı takibe almıştı. Şimdi ise bu hesapları takibi bırakan Selvi Kılıçdaroğlu'nen tek takip ettiği isim eşi Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html
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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp kadın kolları, chp, sosyal medya
selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp kadın kolları, chp, sosyal medya
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan CHP atağı: Takibi bıraktı
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları ve CHP'nin sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında takip ettiği CHP ve CHP Kadın Kolları'nı takipten çıktı.
Bir tek eşini takip ediyor
2023 yılında Genel Seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olan eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için sosyal medya hesabı açan Selvi Kılıçdaroğlu o dönemde sadece eşini, CHP'yi ve CHP Kadın Kolları'nı takibe almıştı. Şimdi ise bu hesapları takibi bırakan Selvi Kılıçdaroğlu'nen tek takip ettiği isim eşi Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP hesaplarını takip etmeye devam ediyor.