https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Dünürlerinin cenazesine giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T17:39+0300
2024-12-09T17:39+0300
2024-12-09T18:05+0300
türkiye
selvi kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu
trafik kazası
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesi için Antalya’ya giderken trafik kazası geçirdi Maddi hasarlı kaza sonrasında Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürlerinin cenazesi için Antalya'ya yola çıkmıştı. Ancak, seyahat sırasında makam aracıyla kaza geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin cenaze töreni sonrasında Ankara döndükleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/erdogandan-kilicdarogluna-durusmadaki-sozleri-nedeniyle-500-bin-liralik-tazminat-davasi-1090799578.html
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selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, trafik kazası
selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, trafik kazası
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:39 09.12.2024 (güncellendi: 18:05 09.12.2024)
Dünürlerinin cenazesine giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesi için Antalya’ya giderken trafik kazası geçirdi Maddi hasarlı kaza sonrasında Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürlerinin cenazesi için Antalya'ya yola çıkmıştı. Ancak, seyahat sırasında makam aracıyla kaza geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin cenaze töreni sonrasında Ankara döndükleri belirtildi.