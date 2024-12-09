https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/eski-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-ve-esi-trafik-kazasi-gecirdi-1091332046.html

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Sputnik Türkiye

Dünürlerinin cenazesine giden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi. Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T17:39+0300

2024-12-09T17:39+0300

2024-12-09T18:05+0300

türkiye

selvi kılıçdaroğlu

kemal kılıçdaroğlu

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/02/1069064327_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e4051d029f3c5b7d26ddb00c2cac5646.jpg

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesi için Antalya’ya giderken trafik kazası geçirdi Maddi hasarlı kaza sonrasında Kılıçdaroğlu çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürlerinin cenazesi için Antalya'ya yola çıkmıştı. Ancak, seyahat sırasında makam aracıyla kaza geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve eşinin cenaze töreni sonrasında Ankara döndükleri belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/erdogandan-kilicdarogluna-durusmadaki-sozleri-nedeniyle-500-bin-liralik-tazminat-davasi-1090799578.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selvi kılıçdaroğlu, kemal kılıçdaroğlu, trafik kazası