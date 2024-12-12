https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/savci-yavuz-engin-ve-mesut-komiser-bir-araya-geldi-arka-sokaklar-dizisinde-yenidogan-cetesi-de-1091437415.html

Savcı Yavuz Engin ve 'Mesut Komiser' bir araya geldi: Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi de işlenmişti

Savcı Yavuz Engin ve 'Mesut Komiser' bir araya geldi: Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi de işlenmişti

Sputnik Türkiye

Oyuncuyla köpek sahiplendiği barınakta karşılaşan Engin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye’nin gündemine oturan skandalı Kanal D ekranına... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T10:26+0300

2024-12-12T10:26+0300

2024-12-12T10:26+0300

yaşam

arka sokaklar

arka sokaklar

şevket çoruh

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Yenidoğan çetesi ile adını duyuran savcı Yavuz Engin ve oyuncu Şevket Çoruh aynı karede yer aldı. Oyuncuyla, köpek sahiplendiği barınakta karşılaşan Engin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi blöümüTürkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesi skandalı ‘Arka Sokaklar’ dizisinde ele alınmıştı. Savcı Yavuz Engin'e de göndermeler olan bölümün ardından ikili bir araya geldi.İkilinin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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