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Savcı Yavuz Engin ve 'Mesut Komiser' bir araya geldi: Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi de işlenmişti
Savcı Yavuz Engin ve 'Mesut Komiser' bir araya geldi: Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi de işlenmişti
Sputnik Türkiye
Oyuncuyla köpek sahiplendiği barınakta karşılaşan Engin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye’nin gündemine oturan skandalı Kanal D ekranına... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T10:26+0300
2024-12-12T10:26+0300
yaşam
arka sokaklar
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Yenidoğan çetesi ile adını duyuran savcı Yavuz Engin ve oyuncu Şevket Çoruh aynı karede yer aldı. Oyuncuyla, köpek sahiplendiği barınakta karşılaşan Engin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi blöümüTürkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesi skandalı ‘Arka Sokaklar’ dizisinde ele alınmıştı. Savcı Yavuz Engin'e de göndermeler olan bölümün ardından ikili bir araya geldi.İkilinin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/istanbula-atanir-atanmaz-bebek-cetesi-icin-talimat-vermis-savci-yavuz-engin-kimdir-1089483461.html
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Savcı Yavuz Engin ve 'Mesut Komiser' bir araya geldi: Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi de işlenmişti

10:26 12.12.2024
© AA / Cemal YurttaşSavcı tehdit
Savcı tehdit - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Oyuncuyla köpek sahiplendiği barınakta karşılaşan Engin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye’nin gündemine oturan skandalı Kanal D ekranına taşıyarak günlerce konuşulan ‘Arka Sokaklar’ dizisinin Mesut Komiseri Çoruh’un fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Yenidoğan çetesi ile adını duyuran savcı Yavuz Engin ve oyuncu Şevket Çoruh aynı karede yer aldı.
Oyuncuyla, köpek sahiplendiği barınakta karşılaşan Engin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinde yenidoğan çetesi blöümü

Türkiye’nin gündemine oturan yenidoğan çetesi skandalı ‘Arka Sokaklar’ dizisinde ele alınmıştı. Savcı Yavuz Engin'e de göndermeler olan bölümün ardından ikili bir araya geldi.
İkilinin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Yavuz Ergin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
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İstanbul'a atanır atanmaz bebek çetesi için talimat vermiş: Makamında tehdit edilen savcı Yavuz Engin kimdir?
21 Ekim, 13:44
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