https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/samsunda-ataturke-ait-tapu-senedi-arsivde-bulundu-1091472179.html

Samsun'da Atatürk'e ait tapu senedi arşivde bulundu

Samsun'da Atatürk'e ait tapu senedi arşivde bulundu

Sputnik Türkiye

Samsun Tapu ve Kadastro arşivinden, Atatürk adına bir tapu senedi bulundu. Tapu senedinin Atatürk'ün Samsun'u ziyareti sırasında bu binada kalmış olmasından... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

atatürk

mustafa kemal atatürk

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Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünde görevliler, kurum arşiv ve evrakının dijital ortama aktarılması çalışmaları sırasında Osmanlıca yazılı, 'Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa' adına, bugün Gazi Müzesi olarak kullanılan binanın tapu senedini buldu.Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdür Vekili Yılmaz Uzun, AA'ya verdiği röportajda, tapunun, Atatürk'ün Samsun'u ziyareti sırasında bu binada kalmış olmasından dolayı kendisine tahsis edildiğini aktardı.Tapu hakkında bilgi veren Uzun, "Arşivde tasnif çalışmaları yaparken Haziran 1926 tarihli, 'Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa' adına düzenlenmiş orijinal bir tapu senedine rastladık. Tapu, 7 Aralık 1938'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kız kardeşi Makbule Hanım adına intikal ettirildi. Devam eden süreçte yerin Samsun Belediyesi tarafından müze yapılmak üzere 1939 yılında kamulaştırıldığı tespit edildi. En son olarak 1997 yılında mülkiyeti Hazineye devredilerek, 'Gazi Müzesi' olarak kullanıldığı belirlendi" ifadelerini kullandı.

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atatürk, mustafa kemal atatürk, tapu, samsun