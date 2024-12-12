Londra'da Türk terzi: Obama, Trump, ve Middleton’u giydiriyor

''İstanbul’da çalışırken Londra’ya davet edildim. Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık. Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye’deki bütün çalışmaları buraya getirdik. Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti. 5 yıldır Londra’dayım. Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum.’’