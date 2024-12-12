https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/londrada-turk-terzi-obama-trump-ve-middletonu-giydiriyor-1091471208.html
Londra'da Türk terzi: Obama, Trump, ve Middleton’u giydiriyor
Londra'da Türk terzi: Obama, Trump, ve Middleton’u giydiriyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi alan Coşkun, Londra'da ABD eski first ladysi Michelle Obama, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın kızı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T21:35+0300
2024-12-12T21:35+0300
2024-12-12T21:35+0300
türkiye
michelle obama
ivanka trump
londra
istanbul
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Yaklaşık 30 yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun (50), küçük yaşlarda gittiği İstanbul’da uzun yıllar terzilik yaptı. İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi alan Coşkun, teklifi kabul ederek 5 yıldan beri mesleğini Londra'da icra etmeye başladı.18 yıl boyunca İstanbul’da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, Londra'da ünlülerin terziliğini yapmaya başladı. Coşkun, Londra'da ABD eski first ladysi Michelle Obama, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü kişilerin terziliğini yapıyor.Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Coşkun, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bilim-insanlari-saskina-dondu-ciftlesmek-icin-uc-okyanus-asti-1091464525.html
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michelle obama, ivanka trump, londra, istanbul
michelle obama, ivanka trump, londra, istanbul
Londra'da Türk terzi: Obama, Trump, ve Middleton’u giydiriyor
İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi alan Coşkun, Londra'da ABD eski first ladysi Michelle Obama, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi kişilerin terziliğini yapıyor.
Yaklaşık 30 yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun (50), küçük yaşlarda gittiği İstanbul’da uzun yıllar terzilik yaptı. İstanbul'da terzilik yaparken Londra'dan iş teklifi alan Coşkun, teklifi kabul ederek 5 yıldan beri mesleğini Londra'da icra etmeye başladı.
18 yıl boyunca İstanbul’da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, Londra'da ünlülerin terziliğini yapmaya başladı. Coşkun, Londra'da ABD eski first ladysi Michelle Obama, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü kişilerin terziliğini yapıyor.
Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ettiğini aktaran Coşkun, şöyle konuştu:
''İstanbul’da çalışırken Londra’ya davet edildim. Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık. Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye’deki bütün çalışmaları buraya getirdik. Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti. 5 yıldır Londra’dayım. Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum.’’