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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusyanin-dort-bolgesinde-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1091435066.html
Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin dört bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T09:21+0300
2024-12-12T09:24+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma araçları tarafından Ukrayna’ya ait 16 uçak tipi İHA imha edildi ve ele geçirildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin dördünün Kursk Bölgesi’nde engellendiği bildirilirken Çeçenistan’da bir, Kuzey Osetya’da üç ve Kırım’da sekiz İHA vuruldu.'Dört asker yaralandı'Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın askeri kışla üzerinde vurulduğunu açıkladı. Kadırov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu dört askerin hafif yaralandığını belirtti.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri neredeyse tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donetskte-teror-saldirisi-onlendi-bir-kisi-gozaltina-alindi--1091432673.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, kursk bölgesi, kuzey osetya, çeçenistan, ramzan kadirov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, kursk bölgesi, kuzey osetya, çeçenistan, ramzan kadirov

Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

09:21 12.12.2024 (güncellendi: 09:24 12.12.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an
Rusya Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Hava Savunma Güçleri askerinin hava hedefine ateş açtığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin dört bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma araçları tarafından Ukrayna’ya ait 16 uçak tipi İHA imha edildi ve ele geçirildi” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin dördünün Kursk Bölgesi’nde engellendiği bildirilirken Çeçenistan’da bir, Kuzey Osetya’da üç ve Kırım’da sekiz İHA vuruldu.

'Dört asker yaralandı'

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın askeri kışla üzerinde vurulduğunu açıkladı. Kadırov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu dört askerin hafif yaralandığını belirtti.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri neredeyse tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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