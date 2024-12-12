https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusyanin-dort-bolgesinde-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1091435066.html

Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin dört bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T09:21+0300

2024-12-12T09:21+0300

2024-12-12T09:24+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma araçları tarafından Ukrayna’ya ait 16 uçak tipi İHA imha edildi ve ele geçirildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin dördünün Kursk Bölgesi’nde engellendiği bildirilirken Çeçenistan’da bir, Kuzey Osetya’da üç ve Kırım’da sekiz İHA vuruldu.'Dört asker yaralandı'Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın askeri kışla üzerinde vurulduğunu açıkladı. Kadırov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu dört askerin hafif yaralandığını belirtti.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri neredeyse tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donetskte-teror-saldirisi-onlendi-bir-kisi-gozaltina-alindi--1091432673.html

rusya

ukrayna

kursk bölgesi

kuzey osetya

çeçenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, kursk bölgesi, kuzey osetya, çeçenistan, ramzan kadirov