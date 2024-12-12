https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusyanin-dort-bolgesinde-gece-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1091435066.html
Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin dört bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T09:21+0300
2024-12-12T09:21+0300
2024-12-12T09:24+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma araçları tarafından Ukrayna’ya ait 16 uçak tipi İHA imha edildi ve ele geçirildi” ifadesine yer verildi.Hava hedeflerinin dördünün Kursk Bölgesi’nde engellendiği bildirilirken Çeçenistan’da bir, Kuzey Osetya’da üç ve Kırım’da sekiz İHA vuruldu.'Dört asker yaralandı'Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın askeri kışla üzerinde vurulduğunu açıkladı. Kadırov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu dört askerin hafif yaralandığını belirtti.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri neredeyse tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donetskte-teror-saldirisi-onlendi-bir-kisi-gozaltina-alindi--1091432673.html
rusya
ukrayna
kursk bölgesi
kuzey osetya
çeçenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_f7eb6e31fd794a025ffef7df34e67830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, kursk bölgesi, kuzey osetya, çeçenistan, ramzan kadirov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, kursk bölgesi, kuzey osetya, çeçenistan, ramzan kadirov
Rusya’nın dört bölgesinde gece 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
09:21 12.12.2024 (güncellendi: 09:24 12.12.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin dört bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 16 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik insansız hava araçlarını kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında, görev başındaki hava savunma araçları tarafından Ukrayna’ya ait 16 uçak tipi İHA imha edildi ve ele geçirildi” ifadesine yer verildi.
Hava hedeflerinin dördünün Kursk Bölgesi’nde engellendiği bildirilirken Çeçenistan’da bir, Kuzey Osetya’da üç ve Kırım’da sekiz İHA vuruldu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın askeri kışla üzerinde vurulduğunu açıkladı. Kadırov, İHA parçalarının yere düşmesi sonucu dört askerin hafif yaralandığını belirtti.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri neredeyse tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.