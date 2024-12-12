Donetsk’te terör saldırısı önlendi: Bir kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'deki gelişmeler
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Divriği Havaalanı yeniden faaliyete geçiyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donetskte-teror-saldirisi-onlendi-bir-kisi-gozaltina-alindi--1091432673.html
Donetsk’te terör saldırısı önlendi: Bir kişi gözaltına alındı
Donetsk’te terör saldırısı önlendi: Bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) başkenti Donetsk’te yaşayan bir kişi, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı patlatmaya yönelik... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T08:09+0300
2024-12-12T08:18+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
fsb
ukrayna
donetsk
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti
terör saldırısı
terör eylemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081484039_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e844504d8d421b44fa1739fb14ff2cb5.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) DHC İdaresi’nden yapılan açıklamada, düzenlenen bir operasyon sonucu, terör eyleminin gerçekleştirilmesinde suç ortaklığı yaptığından şüphelenilen bir Donetsk sakininin gözaltına alındığı ifade edildi.Sanığın, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün (GUR) talimatıyla, Ukraynalı sabotajcılar tarafından hazırlanan ve içinde el yapımı patlayıcı bileşenlerinin bulunduğu bir zulayı açtığı aktarılan açıklamada, Ukraynalı militanların Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı havaya uçurmak için el yapımı patlayıcı kullanmayı planladıkları sırada, FSB mensuplarının profesyonelce eylemleri sayesinde bir terör saldırısı engellendiği ve can kaybının önüne geçildiği kaydedildi.FSB, sanığın sorgusundan video görüntülerini de paylaştı.Donetsk sakini, Ukrayna istihbaratının temsilcisiyle iletişime geçtiğini belirterek, “Birkaç gün sonra bu kişi bana üçüncü şahıslara iletmem için el yapımı patlayıcıların bulunduğu bir zulanın koordinatlarını gönderdi. Bu, bir askeri polis aracını havaya uçurmak için gerekliydi. Bu cihazı çıkarırken, Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından gözaltına alındım” diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rus-disisleri-dondurulmus-rus-varliklarindan-ukraynaya-para-tahsisini-soygun-olarak-nitelendirdi-1091425902.html
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081484039_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_89e0466d7d362105fa58881f0c43e4c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, donetsk, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, terör saldırısı, terör eylemi, sanık
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, donetsk, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, terör saldırısı, terör eylemi, sanık

Donetsk’te terör saldırısı önlendi: Bir kişi gözaltına alındı

08:09 12.12.2024 (güncellendi: 08:18 12.12.2024)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) başkenti Donetsk’te yaşayan bir kişi, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı patlatmaya yönelik çalışmalara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) DHC İdaresi’nden yapılan açıklamada, düzenlenen bir operasyon sonucu, terör eyleminin gerçekleştirilmesinde suç ortaklığı yaptığından şüphelenilen bir Donetsk sakininin gözaltına alındığı ifade edildi.
Sanığın, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün (GUR) talimatıyla, Ukraynalı sabotajcılar tarafından hazırlanan ve içinde el yapımı patlayıcı bileşenlerinin bulunduğu bir zulayı açtığı aktarılan açıklamada, Ukraynalı militanların Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı havaya uçurmak için el yapımı patlayıcı kullanmayı planladıkları sırada, FSB mensuplarının profesyonelce eylemleri sayesinde bir terör saldırısı engellendiği ve can kaybının önüne geçildiği kaydedildi.
FSB, sanığın sorgusundan video görüntülerini de paylaştı.
Donetsk sakini, Ukrayna istihbaratının temsilcisiyle iletişime geçtiğini belirterek, “Birkaç gün sonra bu kişi bana üçüncü şahıslara iletmem için el yapımı patlayıcıların bulunduğu bir zulanın koordinatlarını gönderdi. Bu, bir askeri polis aracını havaya uçurmak için gerekliydi. Bu cihazı çıkarırken, Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından gözaltına alındım” diye anlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
Ukrayna krizi
Rus Dışişleri, 'dondurulmuş Rus varlıklarından' Ukrayna'ya para tahsisini 'soygun' olarak nitelendirdi
Dün, 23:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала