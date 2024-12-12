https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/donetskte-teror-saldirisi-onlendi-bir-kisi-gozaltina-alindi--1091432673.html

Donetsk’te terör saldırısı önlendi: Bir kişi gözaltına alındı

Donetsk’te terör saldırısı önlendi: Bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) başkenti Donetsk’te yaşayan bir kişi, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı patlatmaya yönelik... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T08:09+0300

2024-12-12T08:09+0300

2024-12-12T08:18+0300

ukrayna krizi

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

ukrayna

donetsk

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti

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terör eylemi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) DHC İdaresi’nden yapılan açıklamada, düzenlenen bir operasyon sonucu, terör eyleminin gerçekleştirilmesinde suç ortaklığı yaptığından şüphelenilen bir Donetsk sakininin gözaltına alındığı ifade edildi.Sanığın, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü’nün (GUR) talimatıyla, Ukraynalı sabotajcılar tarafından hazırlanan ve içinde el yapımı patlayıcı bileşenlerinin bulunduğu bir zulayı açtığı aktarılan açıklamada, Ukraynalı militanların Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir aracı havaya uçurmak için el yapımı patlayıcı kullanmayı planladıkları sırada, FSB mensuplarının profesyonelce eylemleri sayesinde bir terör saldırısı engellendiği ve can kaybının önüne geçildiği kaydedildi.FSB, sanığın sorgusundan video görüntülerini de paylaştı.Donetsk sakini, Ukrayna istihbaratının temsilcisiyle iletişime geçtiğini belirterek, “Birkaç gün sonra bu kişi bana üçüncü şahıslara iletmem için el yapımı patlayıcıların bulunduğu bir zulanın koordinatlarını gönderdi. Bu, bir askeri polis aracını havaya uçurmak için gerekliydi. Bu cihazı çıkarırken, Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından gözaltına alındım” diye anlattı.

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