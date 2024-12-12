https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/resmi-gazetede-yayimlandi-aymnin-10-siyasi-partiye-iliskin-mali-denetim-karari-1091429038.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin 'mali denetim' kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin 'mali denetim' kararı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de, Anayasa Mahkemesinin 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları yayımlandı. Buna göre, Hak ve Adalet Partisinin parti sorumluları... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Anayasa Mahkemesinin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararlara göre, Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Partilerinin 2020 yılına ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkeme, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.Ayrıca AYM, Hak ve Adalet Partisinin siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ait bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/karavan-sahipleri-dikkat-tescil-etmeyen-trafikten-men-edilecek-1091378127.html
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resmi gazete, ankara, mali, anayasa mahkemesi (aym), denetleme
resmi gazete, ankara, mali, anayasa mahkemesi (aym), denetleme
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'nin 10 siyasi partiye ilişkin 'mali denetim' kararı
02:23 12.12.2024 (güncellendi: 02:24 12.12.2024)
Resmi Gazete'de, Anayasa Mahkemesinin 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları yayımlandı. Buna göre, Hak ve Adalet Partisinin parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
Anayasa Mahkemesinin (AYM), 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlara göre, Demokratik Sol Parti, Emekçi Hareket Partisi, Sağduyu Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Ulusal Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Umut Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Millet Partisi ve Merkez Partilerinin 2020 yılına ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkeme, bu partilerin, belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.
Ayrıca AYM, Hak ve Adalet Partisinin siyasi parti teşkilat listesinde aktif görünen 58 ile ait bilgilerin istenilen şekliyle verilmemesi nedeniyle ise parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.