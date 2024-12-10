https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/karavan-sahipleri-dikkat-tescil-etmeyen-trafikten-men-edilecek-1091378127.html
Karavan sahipleri dikkat: Tescil etmeyen trafikten men edilecek
Karavan sahipleri dikkat: Tescil etmeyen trafikten men edilecek
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların kayıt altına alınması zorunlu... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T21:15+0300
2024-12-10T21:15+0300
2024-12-10T21:15+0300
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resmi gazete
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750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanlara tescil işlemi ve plaka zorunluluğu getirildi.Resmi Gazete'de Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Tescil işlemleri tamamlanan O1 belgeli karavanlar her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutularak, araçtan bağımsız plaka takmak zorunda olacak. Sürücülerin ise B sınıfı ehliyetle karavanı kullanabileceği açıklandı. 2035 yılına kadar yapmayan karavanlar trafikten men olacakAraç tescil işleminin 1 Temmuz 2025 yılına kadar noterlerde açılmasıyla O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların uygunluk belgesi ARTES elektronik sistemine kayıt ettirilenlerin 1 Ocak 2035 tarihine kadar tescil edileceği ancak bu tarihten sonra tescil edilmeyen karavanların trafikten men edileceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kamp-alani-ve-karavan-parklarina-yeni-duzenleme-kroki-zorunlulugu-getirildi-1087431697.html
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karavan , trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik para cezası, resmi gazete
karavan , trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik para cezası, resmi gazete
Karavan sahipleri dikkat: Tescil etmeyen trafikten men edilecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Tescil işlemleri tamamlanan O1 belgeli karavanlar her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutulacak.
750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanlara tescil işlemi ve plaka zorunluluğu getirildi.
Resmi Gazete'de Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Tescil işlemleri tamamlanan O1 belgeli karavanlar her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutularak, araçtan bağımsız plaka takmak zorunda olacak. Sürücülerin ise B sınıfı ehliyetle karavanı kullanabileceği açıklandı.
2035 yılına kadar yapmayan karavanlar trafikten men olacak
Araç tescil işleminin 1 Temmuz 2025 yılına kadar noterlerde açılmasıyla O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların uygunluk belgesi ARTES elektronik sistemine kayıt ettirilenlerin 1 Ocak 2035 tarihine kadar tescil edileceği ancak bu tarihten sonra tescil edilmeyen karavanların trafikten men edileceği duyuruldu.