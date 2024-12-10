https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/karavan-sahipleri-dikkat-tescil-etmeyen-trafikten-men-edilecek-1091378127.html

Karavan sahipleri dikkat: Tescil etmeyen trafikten men edilecek

Karavan sahipleri dikkat: Tescil etmeyen trafikten men edilecek

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların kayıt altına alınması zorunlu... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T21:15+0300

2024-12-10T21:15+0300

2024-12-10T21:15+0300

türkiye

karavan

trafik

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

trafik sigortası

trafik cezaları

trafik para cezası

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091377955_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c9048a8bc5cefd32a17fd7917e785389.jpg

750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanlara tescil işlemi ve plaka zorunluluğu getirildi.Resmi Gazete'de Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Tescil işlemleri tamamlanan O1 belgeli karavanlar her yıl düzenli olarak muayeneye tabi tutularak, araçtan bağımsız plaka takmak zorunda olacak. Sürücülerin ise B sınıfı ehliyetle karavanı kullanabileceği açıklandı. 2035 yılına kadar yapmayan karavanlar trafikten men olacakAraç tescil işleminin 1 Temmuz 2025 yılına kadar noterlerde açılmasıyla O1 belgeli yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römork karavanların uygunluk belgesi ARTES elektronik sistemine kayıt ettirilenlerin 1 Ocak 2035 tarihine kadar tescil edileceği ancak bu tarihten sonra tescil edilmeyen karavanların trafikten men edileceği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/kamp-alani-ve-karavan-parklarina-yeni-duzenleme-kroki-zorunlulugu-getirildi-1087431697.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karavan , trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik para cezası, resmi gazete