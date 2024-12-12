https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/prof-dr-muftuoglu-d-vitamini-kullanimini-anayasasini-yazdi-gunun-hangi-saati-alinmali-dozu-ne-kadar-1091439724.html
Prof. Dr. Müftüoğlu D vitamini kullanımını 'anayasasını' yazdı: Günün hangi saati alınmalı, dozu ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Müftüoğlu D vitamini kullanımını 'anayasasını' yazdı: Günün hangi saati alınmalı, dozu ne kadar olmalı?
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Osman Müftüoğlu, “D vitamini kullanımının anayasası” diyerek nasıl tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Müftüoğlu doz konusunda da uyarılarda bulundu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T11:14+0300
2024-12-12T11:14+0300
2024-12-12T11:14+0300
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, D vitaminin faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler paylaştığı Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, “D vitamini kullanımının anayasası”nı kaleme aldı.İdeal D vitamini seviyesinin 50-100 arası olduğunu söyleyen Müftüoğlu, “30-50 arası: uyarıcıdır. 20-30 arası: risklidir. 20’nin altı: tehlikelidir” bilgisini aktardı.D vitamini ne işe yarar?Müftüoğlu, D vitaminin marifetlerini de şöyle sıraladı:D vitamini kullanımının anayasasıMüftüoğlu, “D vitamini kullanımının anayasası” diyerek de şu bilgileri paylaştı:
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d vitamini, d vitamini eksikliği, d vitamini takviyesi, şeker ve d vitamini ilişkisi, d vitamini faydaları, d vitamini dozajı, d vitamini hangi saatlerde alınmalı, d vitamini güneş ışığı, d vitamini emilimi, d vitamini eksikliği belirtileri, d vitamini destekleri, şeker hastaları için vitamin önerileri, d vitamini takviyesi nasıl alınır, d vitamini ve bağışıklık sistemi, d vitamini kaynakları, şeker hastaları için d vitamini
Prof. Dr. Müftüoğlu D vitamini kullanımını 'anayasasını' yazdı: Günün hangi saati alınmalı, dozu ne kadar olmalı?
Osman Müftüoğlu, “D vitamini kullanımının anayasası” diyerek nasıl tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Müftüoğlu doz konusunda da uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, D vitaminin faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler paylaştığı Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, “D vitamini kullanımının anayasası”nı kaleme aldı.
İdeal D vitamini seviyesinin 50-100 arası olduğunu söyleyen Müftüoğlu, “30-50 arası: uyarıcıdır. 20-30 arası: risklidir. 20’nin altı: tehlikelidir” bilgisini aktardı.
Müftüoğlu, D vitaminin marifetlerini de şöyle sıraladı:
1.
Doğal ve kazanılmış bağışıklığın vazgeçilmez molekülüdür.
2.
Otoimmün hastalıklardan korunmanın en önemli ilacıdır.
3.
Muazzam bir anti kanser frendir.
4.
Kalp ve damar hastalıklarının gizli önleyicisidir.
5.
Bağ dokusu ve kemikler için güç kaynağıdır.
6.
Belleğin ve odaklanmanın sessiz bir nöbetçisidir.
7.
Şeker hastalığına karşı frendir.
8.
Bilinen en önemli antioksidanlardan yani paslanma önleyicilerden biridir.
9.
Hipertansiyondan korunmada da işe yaramaktadır.
10.
Karaciğer ve böbrek sağlığının teminatlarından biridir.
D vitamini kullanımının anayasası
Müftüoğlu, “D vitamini kullanımının anayasası” diyerek de şu bilgileri paylaştı:
1.
Mümkünse damla formları tercih edilmeli.
2.
D3 vitamini ile K2 vitamini birlikte kullanılmalı.
3.
Korunmak için günlük doz çocuklarda 500-1000, yetişkinlerde 2000-5000 ünite civarında olmalı.
4.
Günlük doz 2-3 binden yüksek tutulacaksa doktor onayı alınmalı.
5.
100 bin ve üzeri tek kullanımlık dozlar sadece özel durumlarda ve mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılmalı.
6.
Düzenli ve devamlı kullanım/kazanım tercih edilmeli.
7.
Tok karna ve yoğurt, ayran ya da zeytinyağı gibi yağlı yiyeceklerle birlikte tüketilmeli.
8.
Takviyeler gündüz saatlerinde, mümkünse sabahları alınmalı.
9.
Günlük tek dozda ve düzenli aralıklarla kullanılmalı.
10.
Kan seviyeleri dikkatle takip edilerek doz ayarlaması buna göre yapılmalı, 100’ün üzerindeki rakamlarda takviye bırakılmalı.