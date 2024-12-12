https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/prof-dr-muftuoglu-d-vitamini-kullanimini-anayasasini-yazdi-gunun-hangi-saati-alinmali-dozu-ne-kadar-1091439724.html

Prof. Dr. Müftüoğlu D vitamini kullanımını 'anayasasını' yazdı: Günün hangi saati alınmalı, dozu ne kadar olmalı?

Prof. Dr. Müftüoğlu D vitamini kullanımını 'anayasasını' yazdı: Günün hangi saati alınmalı, dozu ne kadar olmalı?

Sputnik Türkiye

Osman Müftüoğlu, “D vitamini kullanımının anayasası” diyerek nasıl tüketilmesi gerektiğini açıkladı. Müftüoğlu doz konusunda da uyarılarda bulundu. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, D vitaminin faydaları ve kullanımı hakkında bilgiler paylaştığı Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, “D vitamini kullanımının anayasası”nı kaleme aldı.İdeal D vitamini seviyesinin 50-100 arası olduğunu söyleyen Müftüoğlu, “30-50 arası: uyarıcıdır. 20-30 arası: risklidir. 20’nin altı: tehlikelidir” bilgisini aktardı.D vitamini ne işe yarar?Müftüoğlu, D vitaminin marifetlerini de şöyle sıraladı:D vitamini kullanımının anayasasıMüftüoğlu, “D vitamini kullanımının anayasası” diyerek de şu bilgileri paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/turkiye-listede-kirmizi-isaretli-toplumun-yuzde-30u-obez-1091038432.html

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