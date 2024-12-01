https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/turkiye-listede-kirmizi-isaretli-toplumun-yuzde-30u-obez-1091038432.html

Türkiye listede kırmızı işaretli: 'Toplumun yüzde 30'u obez'

Türkiye listede kırmızı işaretli: 'Toplumun yüzde 30'u obez'

Sputnik Türkiye

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, obezitenin kilo sorunu değil bir hastalık olduğunu belirterek, "Türkiye obezite sıklığı... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T20:51+0300

2024-12-01T20:51+0300

2024-12-01T20:51+0300

yaşam

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obezite

yeme bozukluğu

duygusal yeme bozukluğu

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Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk Türkiye'de obezitenin son derece artış gösterdiğini söyledi.'Türkiye'de toplumun yüzde 30'u obez'Obezitenin dünya genelinde hızla arttığını ve salgın boyutuna geldiğini vurgulayan Cindoruk, "Obezite kilo sorunu değil bir hastalıktır. Dünyada gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler dahil hepsinde büyük bir sorundur. Türkiye obezite sıklığı konusunda maalesef Amerika ile yarışır hale geldi, oranlar neredeyse birbirine yakın. Obezite riskini gösteren haritalandırmaya göre, Amerika da biz de kırmızı işaretliyiz. Verilere göre, toplumumuzun yüzde 30'u obez." diye konuştu.Cindoruk, obezitenin, sadece estetik bir kaygı değil, aynı zamanda kalp hastalıkları, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, solunum problemleri, eklem sorunları ve psikolojik problemler gibi birçok ciddi hastalığın temelinde yatan önemli bir risk faktörü olduğunu kaydetti.Obezite hangi hastalıklara sebep oluyor?Obezitenin genellikle vücut kitle endeksinin 30'un üzerinde olması şeklinde tanımlandığını anlatan Cindoruk, şöyle devam etti:Obezitenin birçok farklı nedeni olabildiğine dikkati çeken Cindoruk, genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, stres ve hormonal dengesizliklerin bunlardan sadece birkaçı olduğunu belirtti.Cindoruk, obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabildiğini dile getirdi.

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