https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-gectiyi-kimse-savunmak-istemedi-avukatlar-davadan-cekildi--1091452160.html

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Geçti'yi kimse savunmak istemedi: Avukatlar davadan çekildi

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Geçti'yi kimse savunmak istemedi: Avukatlar davadan çekildi

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı. Geçti için barodan atanan avukatlar ise istifa ederek davadan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T14:19+0300

2024-12-12T14:19+0300

2024-12-12T14:19+0300

türkiye

yunus emre geçti

şeyda yılmaz

dava

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İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül'de kaçmak isterken kendisini yakalamak isteyen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına başlandı. 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlanan Geçti için barodan atanan avukatlar ise davadan çekildi. Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz ve ailesi salonda hazır bulundu.Bana ceza verecek misiniz diye sordu Geçti, kimlik tespiti sırasında bekar olduğunu ancak 5 aylık bebeği olduğunu söyleyerek, “Liseyi bitirdim, üniversitede staja başlayacaktım. Bu durumdan dolayı başlayamadım. Teknisyenim. Sabıka kaydım yok” dedi. Mahkeme başkanı, sanık için barodan atanan avukatların istifa dilekçesi belirterek, “Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz” dedi. Sanık ise, “Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz” diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı ise “Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız” ifadelerini kullandı. Kelepçe koptu Olay günü Yunus Emre Geçti’nin yaraladığı polis memuru müşteki K.H.S. ise ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı: Şehit Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, Sivas’ta görevli polis memuru olduğunu belirterek, “Olayın olduğu gün görevimi ifa ederken telsizden polis memurlarının yaralandığına dair bir anons geldi. Eşimi aradım ama telefonlarımı açmadı. Yola çıktık, arkadaşım vurulan kişinin benim eşim olduğunu söyledi. 2-3 saat bir ameliyat süreci yaşadık. Olayda ihmali bulunan kim varsa şikayetçiyim” dedi. 26 suç dosyası olan bir çocuğun dışarıda gezmesi nedenSanık Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti ise ifadesinde şunları söyledi: Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukat atanması için baroya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-katil-zanlisi-erzincandaki-cezaevine-nakledildi-1089164549.html

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yunus emre geçti, şeyda yılmaz, dava