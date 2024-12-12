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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Geçti'yi kimse savunmak istemedi: Avukatlar davadan çekildi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Geçti'yi kimse savunmak istemedi: Avukatlar davadan çekildi
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı. Geçti için barodan atanan avukatlar ise istifa ederek davadan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:19+0300
2024-12-12T14:19+0300
türkiye
yunus emre geçti
şeyda yılmaz
dava
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İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül'de kaçmak isterken kendisini yakalamak isteyen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına başlandı. 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlanan Geçti için barodan atanan avukatlar ise davadan çekildi. Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz ve ailesi salonda hazır bulundu.Bana ceza verecek misiniz diye sordu Geçti, kimlik tespiti sırasında bekar olduğunu ancak 5 aylık bebeği olduğunu söyleyerek, “Liseyi bitirdim, üniversitede staja başlayacaktım. Bu durumdan dolayı başlayamadım. Teknisyenim. Sabıka kaydım yok” dedi. Mahkeme başkanı, sanık için barodan atanan avukatların istifa dilekçesi belirterek, “Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz” dedi. Sanık ise, “Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz” diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı ise “Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız” ifadelerini kullandı. Kelepçe koptu Olay günü Yunus Emre Geçti’nin yaraladığı polis memuru müşteki K.H.S. ise ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı: Şehit Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, Sivas’ta görevli polis memuru olduğunu belirterek, “Olayın olduğu gün görevimi ifa ederken telsizden polis memurlarının yaralandığına dair bir anons geldi. Eşimi aradım ama telefonlarımı açmadı. Yola çıktık, arkadaşım vurulan kişinin benim eşim olduğunu söyledi. 2-3 saat bir ameliyat süreci yaşadık. Olayda ihmali bulunan kim varsa şikayetçiyim” dedi. 26 suç dosyası olan bir çocuğun dışarıda gezmesi nedenSanık Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti ise ifadesinde şunları söyledi: Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukat atanması için baroya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-katil-zanlisi-erzincandaki-cezaevine-nakledildi-1089164549.html
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yunus emre geçti, şeyda yılmaz, dava
yunus emre geçti, şeyda yılmaz, dava

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Geçti'yi kimse savunmak istemedi: Avukatlar davadan çekildi

14:19 12.12.2024
© Cem TekkeşinoğluÜmraniye
Ümraniye - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Cem Tekkeşinoğlu
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakim karşısına çıktı. Geçti için barodan atanan avukatlar ise istifa ederek davadan çekildi.
İstanbul Ümraniye'de 23 Eylül'de kaçmak isterken kendisini yakalamak isteyen polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin yargılanmasına başlandı. 5 ayrı suçtan, ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlanan Geçti için barodan atanan avukatlar ise davadan çekildi.
Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yunus Emre Geçti tutuklu bulunduğu Erzincan Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz ve ailesi salonda hazır bulundu.

Bana ceza verecek misiniz diye sordu

Geçti, kimlik tespiti sırasında bekar olduğunu ancak 5 aylık bebeği olduğunu söyleyerek, “Liseyi bitirdim, üniversitede staja başlayacaktım. Bu durumdan dolayı başlayamadım. Teknisyenim. Sabıka kaydım yok” dedi. Mahkeme başkanı, sanık için barodan atanan avukatların istifa dilekçesi belirterek, “Yeniden barodan avukat talep edeceğiz. Bu nedenle senin savunmanı alamıyoruz” dedi. Sanık ise, “Ben savunma yapamayacaksam nasıl yargılanacağım? Bana polis merkezinde ifade verdirdiler. Ben kendimi savunmak istiyorum. Bana ceza verecek misiniz” diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı ise “Savunmanı almadan herhangi bir hükme varamayız” ifadelerini kullandı.

Kelepçe koptu

Olay günü Yunus Emre Geçti’nin yaraladığı polis memuru müşteki K.H.S. ise ifadesinde olay günü yaşananları şöyle anlattı:
“Gece vardiyası için polis merkezine geldim. Değişim yapılırken Yunus Emre Geçti kelepçeli şekilde merkeze geldi. Tutanağı alıp gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra nöbetçi savcıya aktardım, ifade almaya geçtim. Doğukan ve Yunus Emre’nin ifadesini aldım. Ben mukayyit odasındayken polis memuru arkadaşım gelerek Yunus’un kaçtığını söyledi. Ekip olarak aramak için dışarı çıkmışlardı. Kameralara bakmak için odaya gittik. Komiser, ‘Şeyda ile birlikte çıkın, arayın’ dedi. Annesi tekelin orada olabileceğini söyledi. Gittiğinizde Yunus’u gördüm, kaçmaya başladı. Yakaladığımda dilenmeye başladı ve aramızda arbede çıktı. Kelepçelemeye çalıştığımda Şeyda yanımdaydı. Şeyda bana kelepçeyi verdi, takmaya çalışırken kelepçe koptu. Ben sanığı tutarken belimdeki silahı aldı. Vatandaşa ateş etmesin diye namlunun ucunu tutarken ateş etti ve elimden vuruldum. Şeyda’ya siper almasını söyledim. Birkaç kez silah sesi duydum. Kendimi savunma amaçlı ben de siper aldım. Sanık kaçtı. Şeyda’nın yanına gittiğimde hareketsiz yatıyordu. İlk gördüğümde nefes alıyordu. Hastaneye kaldırdık. Tedavim hala devam etmekte”
Şehit Şeyda Yılmaz’ın eşi Semih Yılmaz, Sivas’ta görevli polis memuru olduğunu belirterek, “Olayın olduğu gün görevimi ifa ederken telsizden polis memurlarının yaralandığına dair bir anons geldi. Eşimi aradım ama telefonlarımı açmadı. Yola çıktık, arkadaşım vurulan kişinin benim eşim olduğunu söyledi. 2-3 saat bir ameliyat süreci yaşadık. Olayda ihmali bulunan kim varsa şikayetçiyim” dedi.

26 suç dosyası olan bir çocuğun dışarıda gezmesi neden

Sanık Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti ise ifadesinde şunları söyledi:
“Madde bağımlısı bir çocuğum var. 26 suç dosyası olan bir çocuğun dışarda gezmesi neden? Sözün bittiği yerdeyim. Olay günü aradım, karakola gittim. Akşam yemek götürmek için karakola gittiğimde Yunus kelepçesiz şekilde yanıma getirildi. Polise, ‘sigara içebilir miyim’ diye sordu. Polis ‘hayır’ deyince merdivenlerden kaçtı. Polis memurlarıyla arabadayken Şeyda Hanım ‘çocuğun nerde’ dedi, ben de mahallede olabileceğini söyledim. Gittiğimizde oradaydı ama zapt edemediler. Ben iki kurşun yedim."
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Emre Geçti’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukat atanması için baroya yazı yazan mahkeme, duruşmayı erteledi.
Yunus Emre Geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2024
TÜRKİYE
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Erzincan'daki cezaevine nakledildi
12 Ekim, 20:26
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