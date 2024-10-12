https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-katil-zanlisi-erzincandaki-cezaevine-nakledildi-1089164549.html

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Erzincan'daki cezaevine nakledildi

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Erzincan'daki cezaevine nakledildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T20:26+0300

2024-10-12T20:26+0300

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türkiye

yunus emre geçti

şeyda yılmaz

erzincan

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Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu. Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/polis-memuru-seyda-yilmazi-olduren-yunus-emre-gecti-icin-iddianame-hazirlandi-1089120421.html

türkiye

erzincan

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yunus emre geçti, şeyda yılmaz, erzincan