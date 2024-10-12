https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/polis-memuru-seyda-yilmazi-sehit-eden-katil-zanlisi-erzincandaki-cezaevine-nakledildi-1089164549.html
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Erzincan'daki cezaevine nakledildi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Erzincan'daki cezaevine nakledildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi. 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T20:26+0300
2024-10-12T20:26+0300
2024-10-12T20:57+0300
türkiye
yunus emre geçti
şeyda yılmaz
erzincan
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Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu. Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi. Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/polis-memuru-seyda-yilmazi-olduren-yunus-emre-gecti-icin-iddianame-hazirlandi-1089120421.html
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yunus emre geçti, şeyda yılmaz, erzincan
yunus emre geçti, şeyda yılmaz, erzincan
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Erzincan'daki cezaevine nakledildi
20:26 12.10.2024 (güncellendi: 20:57 12.10.2024)
İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden katil zanlısı, Metris Cezaevinden Erzincan'daki cezaevine nakledildi.
Ümraniye'de 23 Eylül tarihinde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuştu. Katil zanlısı Yunus Emre Geçti, “kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine konmuştu. Katil zanlısı Geçti, Erzincan'daki cezaevine nakledildi.
Geçti, jandarma nezaretinde elleri kelepçeli, yüzü maskeli ve şapkalı olarak Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda görüntülendi