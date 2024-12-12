https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/pentagon-abd-guclerinin-suriyede-hangi-gerekcelerle-bulundugunu-aciklayamadi-1091429714.html
Pentagon, ABD güçlerinin Suriye'de hangi gerekçelerle bulunduğunu açıklayamadı
Pentagon, ABD güçlerinin Suriye'de hangi gerekçelerle bulunduğunu açıklayamadı
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının yasal dayanağına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T02:58+0300
2024-12-12T02:58+0300
2024-12-12T02:58+0300
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Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh, ABD ordusunun Suriye'deki varlığının yasal gerekçeleri hakkında bir açıklama yapmadı. Singh, “Birkaç yıldır orada güçlerimiz var ve Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte IŞİD'in sürekli olarak yok edilmesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Başından beri misyonumuz buydu” ifadelerini kullandı. ABD güçlerinin Suriye'de kalmasının yasal gerekçeleri hakkında sorulan bir soruya da yanıt vermekte zorlandığı görüldü. Gazeteci, Singh'in soruyu duyduktan sonra açıklama istemesi üzerine soruyu tekrarlamak zorunda kaldı. Singh, "Özür dilerim, sorunuz neydi?" şeklinde yanıtını yineleyerek geçiştirdi. Diğer yandan, 8 Aralık'ta Suriye'deki silahlı muhalefet üyeleri, Şam'da devlet televizyonunu ele geçirerek canlı yayında ülkenin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etmişti. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, kendisinin ve birkaç bakanın ülkede kaldığını ve silahlı muhalefet liderliğiyle temas kurduklarını belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmaya katılan bazı taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar verdiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı. Kremlin'den bir yetkili, Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve Rusya'nın onlara sığınma hakkı verdiğini belirtmiş ayrıca, Rus yetkililerin, liderleri Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti eden silahlı Suriye muhalefetinin temsilcileriyle temas halinde olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-rusyanin-yapay-zekayi-uygulamaya-koymasi-abdnin-ulusal-guvenligine-tehdit-olusturuyor-1091422880.html
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pentagon, suriye, şam, abd, sabrina singh, işid
Pentagon, ABD güçlerinin Suriye'de hangi gerekçelerle bulunduğunu açıklayamadı
Pentagon, ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının yasal dayanağına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.
Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh, ABD ordusunun Suriye'deki varlığının yasal gerekçeleri hakkında bir açıklama yapmadı. Singh, “Birkaç yıldır orada güçlerimiz var ve Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte IŞİD'in sürekli olarak yok edilmesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Başından beri misyonumuz buydu” ifadelerini kullandı.
ABD güçlerinin Suriye'de kalmasının yasal gerekçeleri hakkında sorulan bir soruya da yanıt vermekte zorlandığı görüldü. Gazeteci, Singh'in soruyu duyduktan sonra açıklama istemesi üzerine soruyu tekrarlamak zorunda kaldı.
Singh, "Özür dilerim, sorunuz neydi?" şeklinde yanıtını yineleyerek geçiştirdi.
Diğer yandan, 8 Aralık'ta Suriye'deki silahlı muhalefet üyeleri, Şam'da devlet televizyonunu ele geçirerek canlı yayında ülkenin kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etmişti.
Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, kendisinin ve birkaç bakanın ülkede kaldığını ve silahlı muhalefet liderliğiyle temas kurduklarını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmaya katılan bazı taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından istifa etmeye ve ülkeyi terk etmeye karar verdiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.
Kremlin'den bir yetkili, Esad ve ailesinin Moskova'ya geldiğini ve Rusya'nın onlara sığınma hakkı verdiğini belirtmiş ayrıca, Rus yetkililerin, liderleri Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti eden silahlı Suriye muhalefetinin temsilcileriyle temas halinde olduğunu kaydetti.