https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/pentagon-rusyanin-yapay-zekayi-uygulamaya-koymasi-abdnin-ulusal-guvenligine-tehdit-olusturuyor-1091422880.html

Pentagon: Rusya'nın yapay zekayı uygulamaya koyması ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor

Pentagon: Rusya'nın yapay zekayı uygulamaya koyması ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Pentagon, Rusya ve Çin'in yapay zekayı uygulamaya koymasının ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T21:04+0300

2024-12-11T21:04+0300

2024-12-11T21:03+0300

dünya

pentagon

abd

çin

iran

yapay zeka

ulusal güvenlik

tehdit

vladimir putin

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102437/20/1024372064_217:0:3892:2067_1920x0_80_0_0_61c9fee6e28214bc5489b4a96765cf08.jpg

Pentagon’un dijital ve yapay zeka şefi Rada Plum, düzenlediği özel brifingde Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin yapay zeka teknolojilerini uygulamaya koymalırının ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.Plum, "Yapay zekanın Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi rakipler tarafından kullanımınınhızlandığını ve önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu anlamak önemlidir" dedi.Plum, ABD'nin yapay zeka konusunda liderliği sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini ve teknolojinin Pentagon tarafından hızla kullanılmaya başlandığını vurguladı.Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, yapay zekanın hızlandırılmış uygulaması için özel bir birimin çalışmaya başladığı, bu iş için 100 milyon dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.Pentagon’un açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapay zeka konulu uluslararası bir konferansa katılımının yayınlandığı sırada geldi. Etkinlik sırasında Rus lider, ülkenin yapay zeka geliştirmedeki başarılarına dikkat çekerek bu teknolojilerin uygulanmasının Rusya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihi-aciklandi-ilk-kez-yapay-zeka-kullanilacak-1091246696.html

abd

çin

iran

rusya

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, abd, çin, iran, yapay zeka, ulusal güvenlik, tehdit, vladimir putin, rusya, kuzey kore