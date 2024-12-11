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Pentagon: Rusya'nın yapay zekayı uygulamaya koyması ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor
Pentagon: Rusya'nın yapay zekayı uygulamaya koyması ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Pentagon, Rusya ve Çin'in yapay zekayı uygulamaya koymasının ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Pentagon’un dijital ve yapay zeka şefi Rada Plum, düzenlediği özel brifingde Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin yapay zeka teknolojilerini uygulamaya koymalırının ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.Plum, "Yapay zekanın Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi rakipler tarafından kullanımınınhızlandığını ve önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu anlamak önemlidir" dedi.Plum, ABD'nin yapay zeka konusunda liderliği sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini ve teknolojinin Pentagon tarafından hızla kullanılmaya başlandığını vurguladı.Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, yapay zekanın hızlandırılmış uygulaması için özel bir birimin çalışmaya başladığı, bu iş için 100 milyon dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.Pentagon’un açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapay zeka konulu uluslararası bir konferansa katılımının yayınlandığı sırada geldi. Etkinlik sırasında Rus lider, ülkenin yapay zeka geliştirmedeki başarılarına dikkat çekerek bu teknolojilerin uygulanmasının Rusya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihi-aciklandi-ilk-kez-yapay-zeka-kullanilacak-1091246696.html
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pentagon, abd, çin, iran, yapay zeka, ulusal güvenlik, tehdit, vladimir putin, rusya, kuzey kore
pentagon, abd, çin, iran, yapay zeka, ulusal güvenlik, tehdit, vladimir putin, rusya, kuzey kore

Pentagon: Rusya'nın yapay zekayı uygulamaya koyması ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor

21:04 11.12.2024
© AFP 2023Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AFP 2023
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Pentagon, Rusya ve Çin'in yapay zekayı uygulamaya koymasının ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.
Pentagon’un dijital ve yapay zeka şefi Rada Plum, düzenlediği özel brifingde Rusya, Çin ve diğer rakip ülkelerin yapay zeka teknolojilerini uygulamaya koymalırının ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.
Plum, "Yapay zekanın Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi rakipler tarafından kullanımınınhızlandığını ve önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu anlamak önemlidir" dedi.
Plum, ABD'nin yapay zeka konusunda liderliği sağlamak için her türlü çabayı göstereceğini ve teknolojinin Pentagon tarafından hızla kullanılmaya başlandığını vurguladı.
Pentagon’dan yapılan açıklamada ise, yapay zekanın hızlandırılmış uygulaması için özel bir birimin çalışmaya başladığı, bu iş için 100 milyon dolar bütçe ayrıldığı kaydedildi.
Pentagon’un açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapay zeka konulu uluslararası bir konferansa katılımının yayınlandığı sırada geldi. Etkinlik sırasında Rus lider, ülkenin yapay zeka geliştirmedeki başarılarına dikkat çekerek bu teknolojilerin uygulanmasının Rusya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.
Vladimir Putin - Yılın Özeti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının tarihi açıklandı: İlk kez yapay zeka kullanılacak
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