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Paşinyan: SSCB dönemindeki sınırlarımızdan vazgeçmeyiz
Paşinyan: SSCB dönemindeki sınırlarımızdan vazgeçmeyiz
Sputnik Türkiye
Muhalefetin 'toprak' konusundaki eleştirilerine tepki gösteren Paşinyan, muhaliflerin tanınmış Ermenistan topraklarıyla ilgili yaklaşımının tehlikeli olduğu... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T11:57+0300
2024-12-12T11:57+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin SSCB döneminde kazandığı sınırlardan vazgeçmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.Ermenistan muhalefeti, Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma kararı alan Paşinyan'ın bu adımı meşrulaştırmak için SSCB dönemindeki haritaların kabul edilmesi gerektiğini söylemesini eleştirirken Ermeni Başbakan, muhaliflerin yaklaşımına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Doğrudan söylemem gerekir ki, bu yaklaşım Ermenistan için çok tehlikeli. Zira SSCB dönemindeki haritaların reddedilmesi, egemenlikten feragat anlamına gelebilir. Biz bağımsızlığımızı Sovyet Ermenistan topraklarında kazandık ve uluslararası toplum bizi bu şekilde tanıdı" dedi.Paşinyan, Ermenistan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarına bağlı kalmanın ulusal güvenlik açısından önem arz ettiğini ve Ermenistan için tampon görevi gördüğünü vurguladı.Ermenistan Başbakanı, "Eğer Ermeni halkı uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarını kendi tanımazsa, o zaman başkalarına bunu tanımama fırsatı verirler. Uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarımızı tanımayarak başkalarına kapılarımızı açmış oluruz" ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Outreach/BRICS Plus toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önermişti.Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması ve topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi gibi hususlarda tam mutabakat sağladıklarının altını çizerek Aliyev'e barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını söylemişti.Anlaşma taslağında yüzde 80-90 oranında mutabakat sağlandığını anlatan Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi, güce ve güç kullanma tehdidine başvurulmaması, birbirlerinin içişlerine müdahale edilmemesi, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve barış anlaşmanın taraflarınca kabul edilen yükümlülüklerin ifası için ikili mekanizmalar kurulması ile ilgili maddeler üzerinde tam mutabakat sağladıklarını vurgulamıştı.
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haberler, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, sscb, azerbaycan, dağlık karabağ, ilham aliyev, sovyetler birliği
haberler, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, sscb, azerbaycan, dağlık karabağ, ilham aliyev, sovyetler birliği

Paşinyan: SSCB dönemindeki sınırlarımızdan vazgeçmeyiz

11:57 12.12.2024
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Muhalefetin 'toprak' konusundaki eleştirilerine tepki gösteren Paşinyan, muhaliflerin tanınmış Ermenistan topraklarıyla ilgili yaklaşımının tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin SSCB döneminde kazandığı sınırlardan vazgeçmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Ermenistan muhalefeti, Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma kararı alan Paşinyan'ın bu adımı meşrulaştırmak için SSCB dönemindeki haritaların kabul edilmesi gerektiğini söylemesini eleştirirken Ermeni Başbakan, muhaliflerin yaklaşımına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Doğrudan söylemem gerekir ki, bu yaklaşım Ermenistan için çok tehlikeli. Zira SSCB dönemindeki haritaların reddedilmesi, egemenlikten feragat anlamına gelebilir. Biz bağımsızlığımızı Sovyet Ermenistan topraklarında kazandık ve uluslararası toplum bizi bu şekilde tanıdı" dedi.

Paşinyan, Ermenistan'ın uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarına bağlı kalmanın ulusal güvenlik açısından önem arz ettiğini ve Ermenistan için tampon görevi gördüğünü vurguladı.

Ermenistan Başbakanı, "Eğer Ermeni halkı uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarını kendi tanımazsa, o zaman başkalarına bunu tanımama fırsatı verirler. Uluslararası toplum tarafından tanınan topraklarımızı tanımayarak başkalarına kapılarımızı açmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kazan'daki 16. BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Outreach/BRICS Plus toplantısında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e barış anlaşması imzalamayı önermişti.

Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması ve topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi gibi hususlarda tam mutabakat sağladıklarının altını çizerek Aliyev'e barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını söylemişti.

Anlaşma taslağında yüzde 80-90 oranında mutabakat sağlandığını anlatan Paşinyan, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması, topraklarla ilgili hak iddialarının karşılıklı olarak öne sürülmemesi, güce ve güç kullanma tehdidine başvurulmaması, birbirlerinin içişlerine müdahale edilmemesi, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve barış anlaşmanın taraflarınca kabul edilen yükümlülüklerin ifası için ikili mekanizmalar kurulması ile ilgili maddeler üzerinde tam mutabakat sağladıklarını vurgulamıştı.
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