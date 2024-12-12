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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/msb-kaynaklarindan-suriye-aciklamasi-teror-orgutleriyle-mucadele-konusundaki-tutumumuzun-net-1091446672.html
MSB kaynaklarından Suriye açıklaması: Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net
MSB kaynaklarından Suriye açıklaması: Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net
Sputnik Türkiye
MSB kaynakları son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG ile mücadelenin devam ettiğinin... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Aktürk, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG ile mücadelenin altını çizerken, bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. Bakanlık kaynakları “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”Bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamalar şöyle“Yeni bir döneme girilen Suriye’de en başından beri Suriye halkının yanında olan; Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz; bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Suriye’nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler alınıyor. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda; bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."Süleyman Şah Türbesi'nin durumu hakkında bilgi verildiBakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi: “Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.”Yok edici tedbirler almaya devam edeceğizBakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili de, “Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye’nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir.”Helikopter kazasının nedeni belli olduBakanlık kaynakları, Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı: “Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir.”
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zeki aktürk, süleyman şah, suriye, münbiç, deaş, pkk, ypg
zeki aktürk, süleyman şah, suriye, münbiç, deaş, pkk, ypg

MSB kaynaklarından Suriye açıklaması: Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz net

12:44 12.12.2024 (güncellendi: 12:46 12.12.2024)
© MSBMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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MSB kaynakları son dönemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG ile mücadelenin devam ettiğinin altını çizerken, Suleyman Şah Türbesiyle ilgili de gelişmelerin takip ettiğini kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Aktürk, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG ile mücadelenin altını çizerken, bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. Bakanlık kaynakları “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”
Bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamalar şöyle
“Yeni bir döneme girilen Suriye’de en başından beri Suriye halkının yanında olan; Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için çaba göstermeye devam eden ülkemiz; bölgedeki son durumu ve tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Suriye’nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler alınıyor. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda; bölgedeki tüm meşru aktörlerin dikkatli ve sorumlu bir biçimde hareket etmesi gerektiğini, terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceğimizi, terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Süleyman Şah Türbesi'nin durumu hakkında bilgi verildi

Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi: “Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.”

Yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz

Bakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi: “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”
Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili de, “Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye’nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir.”

Helikopter kazasının nedeni belli oldu

Bakanlık kaynakları, Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorular üzerine şu bilgilendirmeyi yaptı: “Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir.”
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
28 Kasım, 12:05
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