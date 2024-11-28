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MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
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MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
Sputnik Türkiye
MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin "YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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MSB basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.Teğmenler soruşturması ne aşamada?MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin "YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır." bilgisi verildi.F-16, Eurofighter ve F-35 tedarikiBakanlık kaynakları, F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 tedariklerine ilişkin sorulara şu cevabı verdi.MSB: Bölgedeki hareketliliği yakînen takipteyizMilli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili sorular üzerine “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” yanıtını verdi.Zap'ta kilit kapatıldıBakanlık kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-guler-tegmenlere-isnat-edilen-suc-kilic-catmak-degil-kasitli-organize-disiplinsizliktir-1090858758.html
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teğmen, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), yüksek disiplin kurulu, suriye, zap, irak
teğmen, son dakika, milli savunma bakanlığı (msb), yüksek disiplin kurulu, suriye, zap, irak

MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?

12:05 28.11.2024 (güncellendi: 12:18 28.11.2024)
© İHA / İHA-AW235047Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / İHA-AW235047
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MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin "YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır." bilgisi verildi.
MSB basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verildi.

Teğmenler soruşturması ne aşamada?

MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin "YDK’nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır." bilgisi verildi.

F-16, Eurofighter ve F-35 tedariki

Bakanlık kaynakları, F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 tedariklerine ilişkin sorulara şu cevabı verdi.

“Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, 40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girmiş, teknik görüşmeler devam etmekte, 40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir. Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz. Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır.”

MSB: Bölgedeki hareketliliği yakînen takipteyiz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili sorular üzerine “Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz” yanıtını verdi.

Zap'ta kilit kapatıldı

Bakanlık kaynakları, Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:
“2016 yılından itibaren uygulamaya başladığımız sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme’ stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022’de Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Pençe harekâtlarımızın kilidi kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir. Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlarımız ve hava harekâtlarımız neticesinde; toplamda 1.128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3.146 mayın/EYP temizlenmiş, 1.317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş; ayrıca 948’si ağır silah olmak üzere 2.408 muhtelif silah ile 889.412 farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca, kontrol altına alınan bölgede henüz girilmemiş mağara, sığınak, barınak ve depo olabileceğini değerlendiriyoruz. Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekât alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir. Bölgedeki çetin hava ve arazi şartlarına rağmen, Pençe Kilit Harekât alanındaki unsurlarımız, üstün bir feragat ve kararlılıkla tüm terör inleri yıkılıp son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörü kaynağında yok etme parolasıyla görevlerine devam edecektir.”
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