https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/meteorolojiden-12-ile-sari-alarm-tarih-verildi-la-nina-ile-lapa-lapa-kar-geliyor-son-60-yilin-en-1091430774.html

Meteoroloji'den 12 ile sarı alarm: Tarih verildi, La Nina ile lapa lapa kar geliyor; son 60 yılın en soğuk havası kapıda

Meteoroloji'den 12 ile sarı alarm: Tarih verildi, La Nina ile lapa lapa kar geliyor; son 60 yılın en soğuk havası kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce için "sarı kodlu" uyarı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T07:31+0300

2024-12-12T07:31+0300

2024-12-12T07:31+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık 2024 Perşembe günü için Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce illerine sarı kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı ve karla karışık yağmur ile sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.Türkiye’yi sert kış bekliyorMeteoroloji, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olacağını ve özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağışların görüleceğini belirtti. Uzmanlar, bu kışın son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olabileceğini vurguluyor.La Nina geliyor: Sert hava koşulları kapıdaDünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina hava olayı için yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye dahil birçok ülkede sıcaklıkların düşeceği ve sert kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. La Nina’nın kısa ömürlü ve zayıf etkili olacağı, ancak bazı bölgelerde ani hava olaylarına neden olabileceği ifade edildi.Son 60 yılın en soğuk zamanlarından biriTürkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu kışın sert geçeceğini belirterek, geçmişte yaşanan kuraklıkların ardından doğanın kendini dengelemeye çalıştığını söyledi. "2024 yılının başından beri sıcaklıklar ortalamanın üzerindeydi, ancak kış sert geçecek. Bu süreçte ülkemizde kar yağışları artabilir ve rekor soğuklar yaşanabilir" dedi.Hava olaylarının küresel etkisi: El Nino ve La NinaWMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2024’ün El Nino etkisiyle kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini, ancak La Nina’nın kısa vadeli soğutma etkisinin küresel ısınmayı dengelemek için yetersiz olduğunu ifade etti. Türkiye’nin de bu değişken hava olaylarından etkilenmesi bekleniyor.Bu kış nelere dikkat edilmeli?Uzmanlar, özellikle uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşları, soğuk hava koşullarına ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yoğun kar yağışı ve sağanak, ulaşımda aksamalara ve günlük hayatta zorluklara neden olabilir.Meteoroloji, birçok bölgeyi etkisi altına alacak sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da kuvvetli yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 3-5 derece düşecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Tüm Türkiye’de sağanak ve kar yağışı etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesiBatı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi var. Meteoroloji, vatandaşları bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Buzlanma, don ve sis uyarısıÜlkemizin iç ve doğu kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor. Özellikle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyorHava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bölge bölge hava durumuDenizlerde fırtına bekleniyorKaradeniz’de fırtına, Akdeniz ve Güney Ege’nin güneyi ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizcilerin hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu BölgesiDenizlerde Durum

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