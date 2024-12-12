https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/meteorolojiden-12-ile-sari-alarm-tarih-verildi-la-nina-ile-lapa-lapa-kar-geliyor-son-60-yilin-en-1091430774.html
Meteoroloji'den 12 ile sarı alarm: Tarih verildi, La Nina ile lapa lapa kar geliyor; son 60 yılın en soğuk havası kapıda
Meteoroloji'den 12 ile sarı alarm: Tarih verildi, La Nina ile lapa lapa kar geliyor; son 60 yılın en soğuk havası kapıda
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce için "sarı kodlu" uyarı... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T07:31+0300
2024-12-12T07:31+0300
2024-12-12T07:31+0300
la nina
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık 2024 Perşembe günü için Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce illerine sarı kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı ve karla karışık yağmur ile sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.Türkiye’yi sert kış bekliyorMeteoroloji, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olacağını ve özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağışların görüleceğini belirtti. Uzmanlar, bu kışın son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olabileceğini vurguluyor.La Nina geliyor: Sert hava koşulları kapıdaDünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina hava olayı için yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye dahil birçok ülkede sıcaklıkların düşeceği ve sert kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. La Nina’nın kısa ömürlü ve zayıf etkili olacağı, ancak bazı bölgelerde ani hava olaylarına neden olabileceği ifade edildi.Son 60 yılın en soğuk zamanlarından biriTürkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu kışın sert geçeceğini belirterek, geçmişte yaşanan kuraklıkların ardından doğanın kendini dengelemeye çalıştığını söyledi. "2024 yılının başından beri sıcaklıklar ortalamanın üzerindeydi, ancak kış sert geçecek. Bu süreçte ülkemizde kar yağışları artabilir ve rekor soğuklar yaşanabilir" dedi.Hava olaylarının küresel etkisi: El Nino ve La NinaWMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2024’ün El Nino etkisiyle kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini, ancak La Nina’nın kısa vadeli soğutma etkisinin küresel ısınmayı dengelemek için yetersiz olduğunu ifade etti. Türkiye’nin de bu değişken hava olaylarından etkilenmesi bekleniyor.Bu kış nelere dikkat edilmeli?Uzmanlar, özellikle uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşları, soğuk hava koşullarına ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yoğun kar yağışı ve sağanak, ulaşımda aksamalara ve günlük hayatta zorluklara neden olabilir.Meteoroloji, birçok bölgeyi etkisi altına alacak sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da kuvvetli yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 3-5 derece düşecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.Tüm Türkiye’de sağanak ve kar yağışı etkili olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesiBatı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi var. Meteoroloji, vatandaşları bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.Buzlanma, don ve sis uyarısıÜlkemizin iç ve doğu kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor. Özellikle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyorHava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bölge bölge hava durumuDenizlerde fırtına bekleniyorKaradeniz’de fırtına, Akdeniz ve Güney Ege’nin güneyi ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizcilerin hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.Bugün hava nasıl olacak?Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı Karadeniz BölgesiOrta ve Doğu Karadeniz BölgesiDoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu BölgesiDenizlerde Durum
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Meteoroloji'den 12 ile sarı alarm: Tarih verildi, La Nina ile lapa lapa kar geliyor; son 60 yılın en soğuk havası kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce için "sarı kodlu" uyarı yayımladı. Türkiye genelinde kar ve sağanak etkili olacak, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek. İşte 12 aralık hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık 2024 Perşembe günü için Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce illerine sarı kodlu uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı ve karla karışık yağmur ile sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
Türkiye’yi sert kış bekliyor
Meteoroloji, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olacağını ve özellikle Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağışların görüleceğini belirtti. Uzmanlar, bu kışın son 60 yılın en soğuk kışlarından biri olabileceğini vurguluyor.
La Nina geliyor: Sert hava koşulları kapıda
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), La Nina hava olayı için yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye dahil birçok ülkede sıcaklıkların düşeceği ve sert kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. La Nina’nın kısa ömürlü ve zayıf etkili olacağı, ancak bazı bölgelerde ani hava olaylarına neden olabileceği ifade edildi.
Son 60 yılın en soğuk zamanlarından biri
Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu kışın sert geçeceğini belirterek, geçmişte yaşanan kuraklıkların ardından doğanın kendini dengelemeye çalıştığını söyledi. "2024 yılının başından beri sıcaklıklar ortalamanın üzerindeydi, ancak kış sert geçecek. Bu süreçte ülkemizde kar yağışları artabilir ve rekor soğuklar yaşanabilir" dedi.
Hava olaylarının küresel etkisi: El Nino ve La Nina
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2024’ün El Nino etkisiyle kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğini, ancak La Nina’nın kısa vadeli soğutma etkisinin küresel ısınmayı dengelemek için yetersiz olduğunu ifade etti. Türkiye’nin de bu değişken hava olaylarından etkilenmesi bekleniyor.
Bu kış nelere dikkat edilmeli?
Uzmanlar, özellikle uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşları, soğuk hava koşullarına ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yoğun kar yağışı ve sağanak, ulaşımda aksamalara ve günlük hayatta zorluklara neden olabilir.
Meteoroloji, birçok bölgeyi etkisi altına alacak sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da kuvvetli yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 3-5 derece düşecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Tüm Türkiye’de sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını duyurdu. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.
Kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi
Batı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi var. Meteoroloji, vatandaşları bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Buzlanma, don ve sis uyarısı
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor. Özellikle sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Marmara Bölgesi:
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağmurlu.
Ege Bölgesi:
Parçalı bulutlu, Kütahya çevresinde yağmur bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi:
Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli sağanak.
İç Anadolu Bölgesi:
Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı.
Karadeniz Bölgesi:
Kuvvetli yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar.
Doğu Anadolu Bölgesi:
Yağmur ve kar yağışı; Ağrı, Van ve Hakkari çevresinde kuvvetli yağış.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Parçalı bulutlu, doğusunda yağmur ve sağanak.
Denizlerde fırtına bekleniyor
Karadeniz’de fırtına, Akdeniz ve Güney Ege’nin güneyi ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizcilerin hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
Çanakkale:
13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Edirne:
11°C, parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul:
11°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Kocaeli:
11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar:
8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Denizli:
14°C, parçalı ve çok bulutlu.
İzmir:
17°C, parçalı ve çok bulutlu.
Muğla:
15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Adana:
20°C, parçalı ve çok bulutlu.
Antalya:
19°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kahramanmaraş:
15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Mersin:
18°C, parçalı ve çok bulutlu.
Osmaniye ve Hatay:
Sağanak yağışlı, Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ankara:
7°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Eskişehir:
7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Konya:
10°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Sivas:
5°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışlı.
Bolu:
5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.
Düzce:
10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Kastamonu:
5°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Zonguldak:
10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Amasya:
12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Samsun:
12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Tokat:
8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Trabzon:
12°C, parçalı ve çok bulutlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Erzurum:
-2°C, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
Kars:
0°C, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı.
Malatya:
6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Van:
6°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır:
10°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
Gaziantep:
15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Siirt:
12°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.
Şanlıurfa:
15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Karadeniz:
Fırtına bekleniyor. Dalga yüksekliği 2,0-3,5 metre arasında.
Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
Ege:
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyde sağanak bekleniyor.
Akdeniz:
Doğusunda kuvvetli sağanak yağış.