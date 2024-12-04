https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hazal-kayadan-duygusal-paylasim-hoscakal-benim-guzel-oglum-1091165312.html
Hazal Kaya'dan duygusal paylaşım: 'Hoşçakal benim güzel oğlum'
Hazal Kaya'dan duygusal paylaşım: 'Hoşçakal benim güzel oğlum'
Sputnik Türkiye
Oyuncu Hazal Kaya köpeği Sherlock'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:28+0300
2024-12-04T17:28+0300
2024-12-04T17:28+0300
türkiye
hazal kaya
köpek
sherlock
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Hazal Kaya, sosyal medya hesabından çok sevdiği Sherlock adındaki köpeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim... Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşçakal benim güzel oğlum…" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hazal-kaya-1-yildir-hayrani-tarafindan-siddete-maruz-kaldigini-acikladi--1089173927.html
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hazal kaya, köpek, sherlock
hazal kaya, köpek, sherlock
Hazal Kaya'dan duygusal paylaşım: 'Hoşçakal benim güzel oğlum'
Oyuncu Hazal Kaya köpeği Sherlock'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Hoşçakal benim güzel oğlum" ifadelerine yer verdi.
Hazal Kaya, sosyal medya hesabından çok sevdiği Sherlock adındaki köpeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim... Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşçakal benim güzel oğlum…" ifadelerini kullandı.