https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/hazal-kayadan-duygusal-paylasim-hoscakal-benim-guzel-oglum-1091165312.html

Hazal Kaya'dan duygusal paylaşım: 'Hoşçakal benim güzel oğlum'

Hazal Kaya'dan duygusal paylaşım: 'Hoşçakal benim güzel oğlum'

Sputnik Türkiye

Oyuncu Hazal Kaya köpeği Sherlock'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T17:28+0300

2024-12-04T17:28+0300

2024-12-04T17:28+0300

türkiye

hazal kaya

köpek

sherlock

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Hazal Kaya, sosyal medya hesabından çok sevdiği Sherlock adındaki köpeğinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim... Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz on yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşçakal benim güzel oğlum…" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/hazal-kaya-1-yildir-hayrani-tarafindan-siddete-maruz-kaldigini-acikladi--1089173927.html

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hazal kaya, köpek, sherlock