Almanya Başbakanı Scholz: Putin'le tekrar konuşmak istiyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yeni bir telefon görüşmesi yapmaya hazır olduğunu belirtti.



RTL televizyonuna demeç veren Scholz, Kasım ortasında yaptıkları konuşmanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını, zira Putin'in Ukrayna'daki silahlı çatışmanın çözümü konusunda kendi esaslarını tekrarladığını anlattı.



Yine de yeni bir telefon konuşmasının gerekli olduğuna inandığını söyleyen Scholz, Berlin'in Kiev'e desteğinin zayıflamayacağının Moskova tarafından anlaşılmasını sağlamaları gerektiğini ifade etti.



Almanya Başbakanı, Putin'den Rus birlikleri Ukrayna topraklarından çekmesini talep etmeyi planladığını da belirterek "Bunun talep edilmesi gerekiyor ve ben bunu yapacağım. Ancak bu konuda herhangi bir yanılsama kapılmamalıyız" dedi.



15 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2 yıl aradan sonra ilk kez Almanya Başbakanı Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı.



Kremlin'den yapılan açıklamada, "Alman tarafının girişimiyle, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz arasında Aralık 2022'den bu yana ilk telefon görüşmesi gerçekleşti” cümlesi yer almıştı.



Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz'un Ukrayna'daki durumla ilgili 'ayrıntılı ve samimi' görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmişti.



Scholz, Kasım sonunda verdiği bir demeçte, Putin'i arayarak sorumluluk bilinci ve önem taşıyan bir adım attığını kaydetmiş ve "2022 sonuna kadar onunla telefonda defalarca konuştum. Bunlar asla memnuniyet verici konuşmalar olmadı. Yine bu sefer de çok hoş bir görüşme değildi. Ancak konuşmak zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.