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MasterChef’te son 5'e gelirken heyecan dorukta: Eleme adayları ve dokunulmazlık sahibi belli oldu, 'suç aleti' bulundu
MasterChef’te son 5'e gelirken heyecan dorukta: Eleme adayları ve dokunulmazlık sahibi belli oldu, 'suç aleti' bulundu
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de kıyasıya mücadele devam ediyor! İki aşamalı oyunda yarışmacılar Portekiz mutfağından özel tarifler hazırladı. Mehmet Şef’in yarışma... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Yarışmanın son bölümünde iki aşamalı bir oyun oynandı. İlk etapta yarışmacılardan Portekiz mutfağı hazırlamaları istendi. Dokunulmazlık ve eleme adaylarının belirlendiği gecede hem gerilim hem de eğlence zirveye çıktı.Portekiz mutfağı menüleri yarıştıİlk etapta yarışmacılar, Portekiz mutfağına ait 5 farklı yemeği hazırladı. Menüde şu lezzetler yer aldı:Şeflerin değerlendirmeleri sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım ise eleme potasına gitmemek için mücadele etti.Mehmet Şef’ten şaşırtan olay: 'Suç aleti' bulduYarışma sırasında Mehmet Şef, yarışmacılardan Şirin’in cebinde yasaklı bir bıçak buldu. Şirin’in savunması “Yeminle kullanmadım, başta almıştım” olurken, Mehmet Şef’in esprili tepkisi stüdyoda eğlenceli anlara sahne oldu.Bireysel dokunulmazlık Beyza’nın olduİkinci etapta yarışmacılardan tatlı patates kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. En iyi tabağı yapan isim Beyza, bireysel dokunulmazlığı kazanarak 4. kez koruma altına alındı.İkinci eleme adayı belli olduYarışmacıların oyları sonucunda Şirin, ikinci eleme adayı olarak belirlendi. İlk eleme adayı ise Erim olmuştu. Şirin, karar sonrası yaptığı kısa konuşmada, “Şefim, hak ettim, zaten potaya da alışkınım. Benim için sorun yok” diyerek iddiasını korudu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/ogretmenin-aliskanligi-servet-kazandirdi-sozlesmeyi-okudu-350-bin-liranin-sahibi-oldu-1091432009.html
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masterchef türkiye eleme adayı, masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, portekiz mutfağı yemekleri, mehmet şef suç aleti, bireysel dokunulmazlık beyza, şirin ikinci eleme adayı, tatlı patates yaratıcılık oyunu, masterchef mavi takım kazandı, masterchef kırmızı takım potada, masterchef yarışmacı oylaması

MasterChef’te son 5'e gelirken heyecan dorukta: Eleme adayları ve dokunulmazlık sahibi belli oldu, 'suç aleti' bulundu

08:13 12.12.2024
© AAMasterChef All Star
MasterChef All Star - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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MasterChef Türkiye’de kıyasıya mücadele devam ediyor! İki aşamalı oyunda yarışmacılar Portekiz mutfağından özel tarifler hazırladı. Mehmet Şef’in yarışma sırasında bulduğu “suç aleti” ise büyük dikkat çekti. Dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı açıklandı. İşte MasterChef’te yaşananlar…
MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Yarışmanın son bölümünde iki aşamalı bir oyun oynandı. İlk etapta yarışmacılardan Portekiz mutfağı hazırlamaları istendi. Dokunulmazlık ve eleme adaylarının belirlendiği gecede hem gerilim hem de eğlence zirveye çıktı.

Portekiz mutfağı menüleri yarıştı

İlk etapta yarışmacılar, Portekiz mutfağına ait 5 farklı yemeği hazırladı. Menüde şu lezzetler yer aldı:
1.
Sopa De Tomate Alentejana
2.
Bacalhau Com Natas
3.
Dobrada De Martisco
4.
Arroz De Marisco
5.
Pastel De Nata
Şeflerin değerlendirmeleri sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım ise eleme potasına gitmemek için mücadele etti.

Mehmet Şef’ten şaşırtan olay: 'Suç aleti' buldu

Yarışma sırasında Mehmet Şef, yarışmacılardan Şirin’in cebinde yasaklı bir bıçak buldu. Şirin’in savunması “Yeminle kullanmadım, başta almıştım” olurken, Mehmet Şef’in esprili tepkisi stüdyoda eğlenceli anlara sahne oldu.

Bireysel dokunulmazlık Beyza’nın oldu

İkinci etapta yarışmacılardan tatlı patates kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. En iyi tabağı yapan isim Beyza, bireysel dokunulmazlığı kazanarak 4. kez koruma altına alındı.

İkinci eleme adayı belli oldu

Yarışmacıların oyları sonucunda Şirin, ikinci eleme adayı olarak belirlendi. İlk eleme adayı ise Erim olmuştu. Şirin, karar sonrası yaptığı kısa konuşmada, “Şefim, hak ettim, zaten potaya da alışkınım. Benim için sorun yok” diyerek iddiasını korudu.
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