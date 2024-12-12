https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/masterchefte-son-5e-gelirken-heyecan-dorukta-eleme-adaylari-ve-dokunulmazlik-sahibi-belli-oldu-suc-1091432440.html

MasterChef’te son 5'e gelirken heyecan dorukta: Eleme adayları ve dokunulmazlık sahibi belli oldu, 'suç aleti' bulundu

MasterChef’te son 5'e gelirken heyecan dorukta: Eleme adayları ve dokunulmazlık sahibi belli oldu, 'suç aleti' bulundu

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye’de kıyasıya mücadele devam ediyor! İki aşamalı oyunda yarışmacılar Portekiz mutfağından özel tarifler hazırladı. Mehmet Şef’in yarışma... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

portekiz

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MasterChef Türkiye, son haftalara yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Yarışmanın son bölümünde iki aşamalı bir oyun oynandı. İlk etapta yarışmacılardan Portekiz mutfağı hazırlamaları istendi. Dokunulmazlık ve eleme adaylarının belirlendiği gecede hem gerilim hem de eğlence zirveye çıktı.Portekiz mutfağı menüleri yarıştıİlk etapta yarışmacılar, Portekiz mutfağına ait 5 farklı yemeği hazırladı. Menüde şu lezzetler yer aldı:Şeflerin değerlendirmeleri sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım ise eleme potasına gitmemek için mücadele etti.Mehmet Şef’ten şaşırtan olay: 'Suç aleti' bulduYarışma sırasında Mehmet Şef, yarışmacılardan Şirin’in cebinde yasaklı bir bıçak buldu. Şirin’in savunması “Yeminle kullanmadım, başta almıştım” olurken, Mehmet Şef’in esprili tepkisi stüdyoda eğlenceli anlara sahne oldu.Bireysel dokunulmazlık Beyza’nın olduİkinci etapta yarışmacılardan tatlı patates kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. En iyi tabağı yapan isim Beyza, bireysel dokunulmazlığı kazanarak 4. kez koruma altına alındı.İkinci eleme adayı belli olduYarışmacıların oyları sonucunda Şirin, ikinci eleme adayı olarak belirlendi. İlk eleme adayı ise Erim olmuştu. Şirin, karar sonrası yaptığı kısa konuşmada, “Şefim, hak ettim, zaten potaya da alışkınım. Benim için sorun yok” diyerek iddiasını korudu.

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