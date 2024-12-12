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Bilim insanları şaşkına döndü: 'Çiftleşmek için üç okyanus aştı'
Bilim insanları şaşkına döndü: 'Çiftleşmek için üç okyanus aştı'
Sputnik Türkiye
Bir kambur balina çiftleşmek için üç okyanusu kapsayan rekor yolculuğuyla bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Araştırmacılar, bu tür uzun yolculukların iklimsel... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T17:41+0300
2024-12-12T17:41+0300
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Bilim insanları bir kambur balinanın çiftleşmek için üç okyanusu kapsayan rekor bir mesafe kat ettiği tespit etti. Uzmanlar söz konusu bu durumun balinaların göç davranışını etkileyen küresel zorluklar konusunda alarma verilmesine sebebiyet olacağı konusunda uyarıda bulundu.Bazı balinaların göç rotalarının beslenme ve üreme alanları arasında 8 bin kilometreyi aştığı bilinse de, araştırmacılar boylamlar arasında bu kadar uzun mesafeli hareketin 'atipik' olduğunu vurguladı.Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, bir kambur balinanın iki üreme noktası arasında kat ettiği yaklaşık 13 bin kilometrelik ve bilinen en uzun mesafeyi tespit etti. Söz konusu bu yolculuğun neredeyse dünyanın neredeyse üçte biri olduğunu belirten araştırmacılar balinayı ilk olarak 2013 yılında Doğu Pasifik'te Kolombiya yakınlarında tespit etmiş ve 2022 yılında Güneybatı Hint Okyanusu'nda Afrika kıyılarında Zanzibar yakınlarında tekrar fotoğraflamışlardı.'İlk kayıt'Bilim insanları, bu 'olağanüstü mesafenin' türün farklı üreme alanlarında görülmesi arasında kaydedilen en uzun mesafe olduğunun altını çizdi.Araştırmacılar, balinanın yolculuğunun iklimsel ve çevresel değişikliklere, değişen besin kaynaklarına ve çiftleşme stratejilerine yanıt olarak gelişen bir adaptasyon olabileceğini dile getirdi.Araştırmacılar, “Bu, fotoğrafla tanımlanmış yetişkin bir erkek kambur balinanın iki üreme alanında görülmesi arasında kaydedilen en uzun mesafeyi temsil ediyor ve Pasifik ile Hint Okyanusları arasında üreme alanlarını değiştiren bir kambur balinanın ilk kaydıdır” cümlelerini kaleme aldılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bilim-insanlari-uyariyor-2025-kayitlardaki-en-sicak-yillardan-biri-olacak--1091451942.html
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pasifik, balina, kambur balina, çiftleşme, çiftleşme dönemi, pasifik okyanusu, hint okyanusu

Bilim insanları şaşkına döndü: 'Çiftleşmek için üç okyanus aştı'

17:41 12.12.2024
© AP Photo / Matias DelacroixKambur balina
Kambur balina - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
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Bir kambur balina çiftleşmek için üç okyanusu kapsayan rekor yolculuğuyla bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Araştırmacılar, bu tür uzun yolculukların iklimsel ve çevresel değişikliklere yanıt olarak gelişen bir adaptasyon olabileceğini dile getirdi.
Bilim insanları bir kambur balinanın çiftleşmek için üç okyanusu kapsayan rekor bir mesafe kat ettiği tespit etti. Uzmanlar söz konusu bu durumun balinaların göç davranışını etkileyen küresel zorluklar konusunda alarma verilmesine sebebiyet olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Bazı balinaların göç rotalarının beslenme ve üreme alanları arasında 8 bin kilometreyi aştığı bilinse de, araştırmacılar boylamlar arasında bu kadar uzun mesafeli hareketin 'atipik' olduğunu vurguladı.
Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, bir kambur balinanın iki üreme noktası arasında kat ettiği yaklaşık 13 bin kilometrelik ve bilinen en uzun mesafeyi tespit etti.
Söz konusu bu yolculuğun neredeyse dünyanın neredeyse üçte biri olduğunu belirten araştırmacılar balinayı ilk olarak 2013 yılında Doğu Pasifik'te Kolombiya yakınlarında tespit etmiş ve 2022 yılında Güneybatı Hint Okyanusu'nda Afrika kıyılarında Zanzibar yakınlarında tekrar fotoğraflamışlardı.

'İlk kayıt'

Bilim insanları, bu 'olağanüstü mesafenin' türün farklı üreme alanlarında görülmesi arasında kaydedilen en uzun mesafe olduğunun altını çizdi.
Araştırmacılar, balinanın yolculuğunun iklimsel ve çevresel değişikliklere, değişen besin kaynaklarına ve çiftleşme stratejilerine yanıt olarak gelişen bir adaptasyon olabileceğini dile getirdi.
Araştırmacılar, “Bu, fotoğrafla tanımlanmış yetişkin bir erkek kambur balinanın iki üreme alanında görülmesi arasında kaydedilen en uzun mesafeyi temsil ediyor ve Pasifik ile Hint Okyanusları arasında üreme alanlarını değiştiren bir kambur balinanın ilk kaydıdır” cümlelerini kaleme aldılar.
İspanya - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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Bilim insanları uyarıyor: 2025 'kayıtlardaki en sıcak yıllardan' biri olacak
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